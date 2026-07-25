Reactivan Potabilizadora Miravalles en Mazatlán tras 8 horas de paro técnico

MAZATLÁN._ Luego de ocho horas de permanecer en paro técnico, la Potabilizadora Miravalles reactivó operaciones este sábado, con el objetivo de restablecer el abastecimiento de agua potable a poco más de 100 colonias del puerto y 5 poblaciones rurales que se abastecen a través de estas instalaciones.

A través de un comunicado, Jumapam informó que se tomó la decisión de hacer el paro técnico de la potabilizadora ante la llegada de agua con gran turbidez, debido a las recientes lluvias en la zona serrana, en un grado tan elevado que era imposible de potabilizar con el equipo que se cuenta y los procedimientos que se aplican.

A la par, se mantuvo en observación permanente el aporte del Río Presidio y del canal y el Distrito de Riego 111.

El polígono de irrigación que depende de la Potabilizadora Miravalles es muy amplio, entre las avenidas Sábalo Cerritos, Marina Mazatlán, Peche Rice, Óscar Pérez, Bahía Kino, Dorados, Manuel Clouthier, vías del tren, Arnaldo Rigodanza, Rafael Buelna y Carlos Canseco, además de los poblados de El Venadillo, El Chilillo, El Habal, Puerta de Canoas y Los Limones, áreas donde el suministro se restablecerá progresivamente en las siguientes ocho horas, por lo que se recomienda revisar los grifos, para evitar desperdicio.