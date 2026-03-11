Reportan rapto de tres mujeres y asesinato de un hombre en Bachigualatito, Culiacán

CULIACÁN. _ Tras el asesinato de un hombre y posterior incendio de una casa, se reportó la privación ilegal de la libertad de tres mujeres en la comisaría de Bachigualatito, al sur de Culiacán.

Según reportes preliminares, los raptos de las mujeres ocurrieron en la misma casa y en el mismo hecho en que mataron a tiros a un hombre identificado como Giovani, de 30 años de edad.