Saldo de ataque en el Hospital Civil de Culiacán sube a 4 muertos y 4 heridos

CULIACÁN._ Un saldo de cuatro personas sin vida y otras cuatro heridas fue el que dejó un ataque armado este viernes en el Hospital Civil de Culiacán.

Las víctimas mortales fueron identificadas como José Armando “N”, Víctor Antonio “N”, Rubén “N” y José Ramón “N”, este último de 33 años de edad.

Por su parte, las personas que resultaron heridas fueron reconocidas como Heldie Milena “N”, de 47 años, además de Amayrani “N”, una menor de edad que presentó una lesión de bala en el abdomen; los otros dos heridos aún se encuentran en calidad de desconocidos.

Los disparos de arma de fuego también causaron daños en al menos cuatro vehículos, así como decenas de perforaciones de bala en la fachada del hospital y manchas de sangre en la entrada del lugar.

Uno de los automóviles baleados se trata de un Toyota Camry gris, el cual fue ubicado abandonado y con el motor encendido en la calle Doctor Mario Camelo, entre Agustín Verdugo y Eustaquio Buelna.

Según reportes, fue en esa unidad en la que los civiles armaron llegaron y dispararon hacia el hospital, donde varias personas se encontraban a los alrededores y dentro del inmueble.

Las autoridades no han emitido una cifra oficial de las muertos y heridos tras la agresión armada, por lo que no se descarta que el hecho de que podría haber dejado más afectados.



El hecho

La agresión a balazos se registró alrededor de las 19:30 horas del viernes. Según testigos, civiles armados a bordo de un vehículo pasaron por la avenida Álvaro Obregón y disparon con armas de grueso calibre directo al centro médico.

Múltiples personas se encontraban afuera del Hospital General esperando cuando fueron blanco de los disparos, quedando varias de ellas heridas.

Los lesionados fueron atendidos de emergencia por el personal médico, sin embargo, se reportó el deceso de cuatro.

Elementos de los tres niveles de gobierno desplegaron un fuerte operativo de seguridad. Más tarde arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.