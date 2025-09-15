$!Se incendia edificio Clouthier, en Culiacán

Se registró un incendio en el edificio Clouthier durante la noche de este lunes 15 de septiembre en la colonia centro de Culiacán, dejando daños materiales en el inmueble y un trabajador herido.

Según informes, fue alrededor de las 22:00 horas cuando reportaron columnas de humo saliendo desde una de las plantas del edificio, el cual se ubica en el cruce de la avenida Álvaro Obregón y la calle Antonio Rosales.

El hecho movilizó a las autoridades de rescate y de seguridad, siendo el cuerpo de Bomberos de Culiacán quienes sofocaron el siniestro, mientras el personal militar y policial aseguró la zona.

Los efectivos y policías se encargaron de delimitar un área con la cinta amarilla de precaución mientras que otros colocaron sus patrullas en medio de la avenida Obregón para obstruir el paso de los demás vehículos.

Los bomberos ingresaron al inmueble y sofocaron el incendio usando los extintores de las oficinas.