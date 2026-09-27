$!Un herido de bala deja ataque armado en la colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque con disparos de fuego registrado en la colonia Gabriel Leyva dejó como saldo un hombre con heridas múltiples de bala.

El ataque se reportó a las 15:30 horas, en la esquina de la avenida Gabriel Leyva y el callejón Miguel Hidalgo de la colonia Gabriel Leyva.

Versiones en el lugar indican que hombres armados dispararon contra su víctima desde un vehículo sedán de color rojo en movimiento y lograron darse a la fuga tras el ataque.