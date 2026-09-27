$!Un herido de bala deja ataque armado en la colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque con disparos de fuego registrado en la colonia Gabriel Leyva dejó como saldo un hombre con heridas múltiples de bala.
El ataque se reportó a las 15:30 horas, en la esquina de la avenida Gabriel Leyva y el callejón Miguel Hidalgo de la colonia Gabriel Leyva.
Versiones en el lugar indican que hombres armados dispararon contra su víctima desde un vehículo sedán de color rojo en movimiento y lograron darse a la fuga tras el ataque.
El herido fue auxiliado por otros vecinos hasta quienes trataron de contener una hemorragia que presentó a la altura del cuello.
Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar y luego de colocarle un vendaje, lo trasladaron a un hospital.
Policías municipales acordonaron la zona y colocaron señalamientos sobre ocho casquillos percutidos que quedaron en la zona de la agresión.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes.
El herido fue identificado en el lugar como Adrián “N”, de 37 años de edad y vecino de la misma colonia.