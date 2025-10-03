Van 56 agentes asesinados en Sinaloa durante 2025 en medio de pugna criminal

Cincuenta y seis elementos de corporaciones de seguridad han perdido la vida en Sinaloa en lo que va de 2025, en el contexto de la escalada de violencia derivada de las confrontaciones entre facciones del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con registros periodísticos de Noroeste, la ofensiva contra policías municipales, estatales y federales se ha intensificado desde el 9 de septiembre de 2024, cuando se agudizó la disputa interna entre grupos antagónicos del crimen organizado.

La mayoría de los ataques se han concentrado en Culiacán, considerado el epicentro de esta crisis de seguridad, aunque también se han documentado agresiones en otros municipios de la entidad.

Las víctimas han sido objeto de atentados tanto durante sus labores operativas como en periodos de descanso.

El hecho más reciente fue lo ocurrido durante la mañana de este viernes 3 de octubre en la colonia Villa Bonita, en Culiacán, cuando un agente de la Policía Estatal Preventiva resultó herido de bala tras haber sido privado de la libertad por civiles armados.

Se trata de Alexander, de 26 años de edad, quien había sido transportado a la fuerza dentro de la cajuela de un vehículo. Fue por las inmediaciones de la avenida Álvaro Obregón hasta el libramiento de La Costerita donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional dieron con el paradero del policía, no obstante, se desató un enfrentamiento a tiros que dejó el saldo de un delincuente abatido y otros tres más detenidos en calidad de heridos.

El agente fue rescatado por las autoridades y lo trasladaron a un hospital luego de recibir algunas de las balas y fue nueve horas después cuando personal de salud declaró su fallecimiento debido a la gravedad de sus lesiones.

Otro caso se reportó la noche del jueves 2 de octubre en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán. Ahí, el agente de la Policía Estatal Preventiva, Josué Guadalupe, fue atacado a balazos mientras se encontraba en una cancha de voleibol con otras tres personas; resultó herido y falleció posteriormente en un hospital.

En el lugar también resultaron lesionados tres hombres, entre ellos dos ex agentes estatales y uno era su padre.

Este recuento excluye a integrantes del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, debido a que las Fuerzas Armadas no han difundido información oficial sobre posibles bajas en las operaciones desplegadas en el estado.