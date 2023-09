Detrás de cada noticia que Noroeste presenta a sus lectores existe un equipo responsable de ilustrar esas notas con fotografías, son los reporteros gráficos y están dirigidos por un fotoperiodista con más de 36 años de experiencia: Adán Valdovines Carrillo.

Adán llegó a Noroeste Mazatlán a sus 19 años con el sueño de convertirse en periodista deportivo, la empresa le abrió las puertas y posteriormente el destino haría que su herramienta para difundir la nota ya no fueran las letras, sino fuera la fotografía.

“Yo no era fotógrafo, yo prácticamente no estaba a nivel y me dieron la oportunidad de ir a cubrir un juego de beisbol, que era la final 1987, Venados de Mazatlán contra Potros de Tijuana y ese fue mi primer gran evento, que fui a tomar fotos, fue mi debut y ahí me pidieron que continuara tomando fotos y desde ahí ya no me soltaron de la fotografía”, cuenta Valdovines.

Desde hace casi 20 años es el Editor de Fotografía, convirtiéndose en el responsable del equipo que plasma cada una de las imágenes que acompañan a las noticias, coordina la logística de las coberturas, revisa el material fotográfico y aún se desempeña como fotógrafo.

“Tenemos mucha experiencia, digo tenemos, porque los muchachos que han sido parte del equipo de fotógrafos siempre han demostrado que son muy buenos, se adaptan rápidamente a la cobertura, entienden bien cómo Noroeste debe cubrir un evento, le dedicamos mucho tiempo, hacemos una planeación”, explica Adán sobre el trabajo de su equipo.

Una de sus más grandes habilidades que lo ayudan a desempeñar su puesto es el saber diferenciar o detectar la función de cada fotógrafo, en qué área se desenvuelve mejor cada uno de ellos, para asignar los eventos.

Valdovines ha cubierto todas las temáticas periodísticas como fotógrafo, pero sin duda su especialización es el fotoperiodismo deportivo: ha tenido la fortuna de cubrir 14 Series del Caribe, iniciando en la de Caracas, Venezuela, en 2002, llevándolo a ser uno de los fotógrafos mazatlecos con más coberturas en el extranjero. Esto, asegura Adán, ha sido de las experiencias más inolvidables en su estancia en Noroeste.

“Fue una experiencia inolvidable, porque aparte, en ese año fue una selección Mazatlán-Culiacán, jugaron la final y de los dos salió un equipo para representar a México y fue yo creo que mi primer viaje y fue viaje redondo porque se logró que el equipo fuera campeón”.

Valdovines ha viajado a Caracas, Valencia y Maracay, en Venezuela; Puerto Rico; Santo Domingo, República Dominicana; y Mexicali, Guadalajara y Culiacán en México y esto le abrió las puertas para exponer su trabajo en foros como La Gran Plaza Mazatlán, el Estadio Teodoro Mariscal y hasta el Teatro Ángela Peralta.

Él describe a Noroeste como su primera casa, donde ha pasado gran parte de su vida y le ha tocado vivir buenos y malos momentos, cubriendo todo tipo de eventos desde una gira presidencial, hasta los eventos sociales o la nota policiaca.

“Creo que yo le fui fiel a Noroeste y Noroeste siempre me ha sido fiel, casi, casi hemos sido un matrimonio, exactamente ha sido mi relación más prolongada Noroeste y que siempre me ha tenido contento”, expresa.

Su trabajo le ha permitido ser mentor de muchos jóvenes interesados en la fotografía, la mayoría de ellos con talento pero sin experiencia, a los que recién llegados nunca les negó la oportunidad de cubrir eventos importantes para que perdieran el miedo, afirmó que ser su coach fue una grata experiencia y más ahora al ver su trabajo.

Con casi 37 años en Noroeste y casi 20 años siendo el Editor en el equipo de fotografía, con 14 Series del Caribe cubiertas y una vasta experiencia, Valdovines asegura que el éxito del fotógrafo es seguir teniendo la capacidad de sorprenderse.

“Todos los días me sorprende, todos los días me pongo nervioso cuando voy a ir a hacer una cobertura, a pesar de todos los años, si me dicen mañana viene López Obrador, yo en la tarde estoy nervioso, porque siempre te tienes que sorprender para poder hacer las fotos”, confiesa.