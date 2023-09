Si existe algo que caracteriza a Noroeste es la atención y servicio que ofrece a los clientes, lectores y suscriptores, esa tarea, desde hace casi 34 años, ha sido de Eloísa Morales Osuna, quien se ha encargado de brindar el mejor de los tratos y ofrecer su mejor sonrisa.

“Mis clientes me dicen que nunca estoy de malas, que les gusta venir porque siempre proyecto algo positivo, siempre contesto de buena manera, siempre los ayudo, pero cuando te gusta lo que haces y aparte si es bien remunerado, es una fórmula que funciona”, cuenta Eloísa.

Inició su andar en esta empresa a la edad de 15 años, cubriendo una incapacidad por unos meses y al final, su capacidad laboral, su disposición, sus habilidades con el cliente y su gran carisma, prolongaron su contrato por más de tres décadas.

Fue programadora de Publicidad, recepcionista, secretaria del gerente, secretaria del director, jefa de clasificados y finalmente hace 20 años obtuvo su puesto actual como coordinadora del Centro Integral de Servicios (CIS).

En el departamento coordinado por Eloísa se ofrece información y servicio en cuanto a publicidad, suscripciones, publicación de edictos y esquelas, además de asesorías con denuncias ciudadanas y todo tipo de atención que requieran los lectores y clientes.

Ella comenzó a trabajar para poder costear su educación y Noroeste, a lo largo de los años, no solo terminó cumpliendo el sueño de prepararse, sino muchos más.

“Dicen que Dios pone en tu camino a personas, pues también puso en mi camino este trabajo para hacer realidad todo lo que yo he podido soñar, primero mi propio carro, me casé, me ayudó a tener casa, me ayudó a ser mamá, imagínate, lo importante que ha sido para mí”.

Algo que le llena de orgullo de ser parte de la empresa es que la gente aún tenga a Noroeste como un sinónimo de credibilidad, así como el altruismo que se realiza, que en estos 50 años ha beneficiado a muchas personas.

“Noroeste tiene mucha credibilidad y eso es lo que nos hace fuerte a nosotros, cuando yo escucho a gente que dice ‘fíjate que pasó esto, no que son mentiras, es que salió en Noroeste y sí es verdad’, fíjate cómo nos perciben, imagínate yo que siento, es mi empresa y dices ‘wow, la gente nos cree, cree en nosotros y qué ha ayudado muchísima gente también’”, dice.

Eloísa recuerda a sus jefes con cariño, agradeciendo el impulsó que le dieron para desarrollar sus habilidades y lograr subir de puesto hasta llegar hasta donde está, sobre todo a don José Ramón Díaz Fonseca, que la motivó a ser determinada a la hora de cumplir sus metas.

“Mientras yo sea productiva aquí voy a seguir dando mi mejor sonrisa a mis clientes, dando el mejor servicio a todo el que venga aquí a la casa Noroeste, todavía me siento capacitada y fuerte para seguir luchando para ser los mejores aquí en Mazatlán y donde quiera que nos ven ahorita con las plataformas digitales”, advierte, por lo que queda Eloísa para rato.