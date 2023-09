A 50 años de su nacimiento, Noroeste reafirma su compromiso en seguir haciendo un periodismo que informa, que forma, entretiene, y que seguirá siendo un centinela de la sociedad ante los abusos del poder, pero sobre todo, ser testigo de la historia, señaló Manuel J. Clouthier Carrillo, empresario, y ex director general de esta casa editorial.

50 años, dijo, son muchos y dentro del ámbito de los negocios, la prueba de fuego es haber llegado a estos mismos 50 años, por lo que para poder entender a Noroeste desde su nacimiento, aquel 8 de septiembre de 1973, primero habría que analizar en qué contexto nace, en un año que entonces era gobernado por Luis Echeverría, como Presidente de la República, considerándolo un personaje que polarizó al país, fomentando la lucha de clases, que promovió las invasiones de tierras en Sinaloa y Sonora, que satanizó al sector empresarial, y quien además, dio un golpe a Excélsior, quitando a Julio Scherer y a su grupo, entre muchas otras historias.

Ya en el contexto local, Clouthier Carrillo detalló que Sinaloa en este tiempo se encontraba viviendo uno de los grandes problemas históricos que arrastraba, la violencia del narcotráfico, y que en aquellos años era Tierra Blanca un territorio dominado entonces por los gomeros (hoy llamados narcotraficantes), lo que hacía de este sector un lugar prohibido, violento, al que ni la policía se animaba a entrar.

“Fue en este ambiente en donde se empezó a gestar Noroeste, en el que un grupo de personajes, empresarios y profesionistas vieron la necesidad de tener un medio de comunicación, pero un medio independiente del gobierno en Sinaloa, que aportara otra visión, ya que los demás que sí eran dependientes del gobierno, manejaban exclusivamente y en este ambiente la llamada verdad oficial, lo que ocasionaba que la que si era verdad en México no se supiera porque solo se transmitía la oficial, considerando urgente la construcción de una verdadera democracia en nuestro país, empezando por conquistar la libertad de expresión”, resaltó Clouthier Carrillo.

Agregó que estos personajes fueron Silvino Silva, quien de hecho fue el director fundador; y Rafael Morgan Ríos, quien era amigo de Silvino, que juntos logran convencer a su padre Manuel de Jesús Clouthier Del Rincón, a don Jorge del Rincón y don Enrique Murillo para que apoyaran esta iniciativa, siendo así cómo se gesta Noroeste, quienes para darle mayor respaldo deciden colocar acciones en una gran cantidad de grupos minoritarios de personas que aportaron dinero, dando esto representatividad al periódico, lanzando su primer ejemplar a la luz pública el 8 de septiembre de 1973.

“Esta fecha de lanzamiento la decidió don Silvino Silva, él era una persona muy creyente, católica, y lo hizo porque en esta fecha es cuando la iglesia celebra la natividad de María, la madre de Dios, y Silvino elige esta fecha para salir, un detalle que pocos saben”.

Subrayó que el lanzamiento fue con un compromiso claro. “Mantener el periodismo independiente en Sinaloa, que insisto no existía.

Entre el respeto y el odio del gobierno sinaloense

En este tiempo era gobernador de Sinaloa Alfredo Valdez Montoya, a quien el empresario calificó como un gobernante respetuoso de Noroeste, dando pie así a un recuento de Sinaloa de cara a sus gobernadores, de quienes y cómo fueron estos con Noroeste, encontrándose los respetuosos del periódico y los que no lo fueron, intentando incluso destruir a este medio.

Luego llegó Alfonso Genaro Calderón, quien siguiendo la mística de Luis Echeverría, se metió en la lucha de clases, siendo este uno de los que más se molestaba con Noroeste, porque daba voz a todos, y porque defendía la propiedad privada, enviando amenazas de muerte a don Silvino.

Luego dijo, llegó Antonio Toledo Corro, otro de los gobernadores que odió a Noroeste. “Pocas cosas odiaba Toledo Corro como Noroeste, y es que los autoritarios odian lo que no pueden controlar, por lo que Toledo se empeñó en querer destruir a Noroeste, generando una intervención fiscal, pretendiendo intervenir la caja de este medio, incautar e intervenirla administrativamente con criterios fiscales, por lo que tuvimos que defendernos contra del abuso de poder que significó dicha intervención fiscal a Noroeste Mazatlán, como parte de la represión”.

Esto sin dejar de lado la lucha política que realizó contra don Jorge del Rincón en 1983 cuando era candidato a la presidencia municipal de Culiacán, luego con Manuel J. Clouthier del Rincón, cuando fue candidato a la gubernatura de Sinaloa en 1986, molestándose porque Noroeste abriera las filas y sus páginas con pluralidad, siendo así un férreo enemigo de Noroeste al que pretendió “aniquilar”.

Continuando con el recuento, llegó a Francisco Labastida, al que Clouthier Carrillo calificó como otro de los mandatarios respetuosos durante todo su sexenio hacia Noroeste, así mismo fue también el gobernador Renato Vega, a quien reconoció como un gobernante que nunca hizo daño, y que aunque le molestaba el periodismo de esta casa editorial, jamás realizó una acción represiva.

Asumiendo retos

Fue en 1995 cuando Clouthier Carrillo asume la dirección general de Noroeste, en este tiempo Juan S. Millán toma las riendas del estado, encontrándose, dijo, con un mandatario autoritario, odiando lo que no podía controlar, en este caso al periódico.

“Millán realizaba certámenes de periodismo oficiales de gobierno, en los que los reporteros de Noroeste no participaban por las políticas de la empresa, y como no participó nadie, eso le restaba credibilidad a su modelo, y molesto nombraba ganadores a periodistas de Noroeste, sin haber participado para tentarlos causando conflicto entre los periodistas, generando otras situaciones que muchos conocen y que ahí están en la historia de Noroeste”.

El ex director general, recalcó que, lo que no han querido entender los gobernantes, es que ellos algún día se van a bajar del “caballo”, dejarán de portar esa investidura, mientras que Noroeste seguirá ahí presente y con más fuerza.

Luego llegó Jesús Aguilar Padilla, de quien también reconoció fue un mandatario respetuoso del periodismo. No así su sucesor Mario López Valdez, quien, destacó Clouthier Carrillo se ensañó con este rotativo, marcando así un sexenio que mayor golpes dio al patrimonio de Noroeste.

“Se dedicó a robarnos las motos de los repartidores, se dedicó a golpear a los distribuidores, incluso mataron a uno, se metieron a la casa de Fortunato Álvarez, entonces director comercial de Noroeste, y le pegan un balazo a Adrián, en pocas palabras, Malova estaba empeñado en acabar con nosotros, pero primero se fue él, y ahí sigue Noroeste todavía”, subrayó.

Finalmente, el recuento llega a los dos últimos gobernadores de Sinaloa, Quirino Ordaz, otro de los personajes que fue respetuoso con el medio, y hoy está el gobernador Rubén Rocha Moya, quien está escribiendo su historia frente al estado, cerrando así este recuento.

Clouthier Carrillo subrayó que de ocho gobiernos que han pasado por Sinaloa, desde el nacimiento de Noroeste, cuatro de ellos hicieron todo lo que estuvo en sus manos por querer acabar con dicho medio, recibiendo desde amenazas de muerte a los directivos, golpes directos al patrimonio de este medio, intimidaciones a balazos para que los directivos renunciaran, y no lo han logrado.

“Noroeste ahí está, estamos cumpliendo 50 años con mucho orgullo, con el apoyo y la confianza de sus lectores y con el apoyo y la confianza de sus anunciantes. Hoy por hoy lo que hay que entender es que los medios de comunicación tradicionales se encuentran en un cambio de época y de esos medios de comunicación tradicionales quizá los que más están sufriendo son los impresos, pero son todos los tradicionales cambió el modelo y están sufriendo o estamos sufriendo tremendamente, en una definición por encontrar el camino hacia el futuro que parece empieza a bosquejarse el por dónde, después de haber pasado épocas difíciles”

Agregó que en estas cinco décadas, pese a todos los escenarios que Noroeste ha vivido, la mayor fortaleza de este medio independiente no es más que una sola, la verdad.

“A Noroeste lo podrán acusar de muchas cosas, pero ahí está la historia por escrito. Dicen los que saben que mientras los abogados archivan sus errores, los médicos los entierran, los constructores los exhiben, los periodistas los publican, ahí está la historia, y cuando Noroeste pone una información fuerte, incomoda al poder y a la sociedad también, jugando a veces a ser como la avestruz, que al esconder la cabeza quedas en una posición vulnerable, y en ese sentido, Noroeste se ha esforzado por mantener la dignidad”.

El error de diciembre

Durante su administración en el periódico, a Clouthier Carrillo le toca vivir una de las etapas más duras para Noroeste con la crisis del ‘error de diciembre’, aspecto que casi lleva a la quiebra a este rotativo.

Este concepto se refiere a la crisis económica de 1994 que enfrentó el País, y que motivó la devaluación de la moneda nacional.

Esto llevó a tomar decisioviviendo, buscandofunción de la realidad que se estaba viviendo,buscando la asesoría con periodistas, uno de ellos don Julio Scherer, a quien también le preguntó si tener un diario era verdaderamente un negocio, recibiendo como respuesta que ellos no eran ricos, que no querían serlo, pero vivían con mucha dignidad.

“Si a mí me hicieran esa pregunta ahora, contestaría exactamente lo mismo, en Noroeste no somos ricos, pero vivimos con mucha dignidad, y hemos trascendido en el tiempo, ahí estamos a pesar de todos aquellos que intentaron acabar con nosotros”.

Rumbo a la migración digital total

Hablando precisamente en torno al futuro de Noroeste, Clouthier Carrillo compartió que hoy se vive una época donde todos se informan de manera distinta, haciendo uso de la tecnología digital hecho que vino radicalmente a cambiar todo el modelo de negocio.

“Esto no es un problema de audiencias, es saber cómo sostienes el periodismo independiente en este cambio de audiencias. Antes este modelo era muy simple, tenías un tiraje, anunciantes que sostenían, que subsidiaban el trabajo editorial, pero hoy cómo lo subsidias, porque la independencia del periodismo no genera ingresos, al contrario, quita, genera lectores, pero te quita anunciantes”.

recalcó que hoy Noroeste tiene grandes retos, donde cada día se pone más difícil el tema económico del país, el cambio de modelo y de época en los medios de comunicación tradicionales, y quienes no han entendido esta situación es porque mantienen su mente en otra época, razón por la que después de ocho años de haber estado al frente del periódico, decide hacerse a un lado y entregar el periódico en su mejor momento, abriendo paso a una nueva generación que entendía mejor el tema tecnológico.

“Hoy le corresponde a los jóvenes, como creo les corresponde estar en el ámbito político, porque es increíble que se está queriendo construir el México del siglo 21, con viejos de 70 y 80 años, lo que representa un contrasentido, cómo vas a construir las bases para esto, en un país donde el 50 por ciento de la población es menor de 30 años, con viejos retrógradas que nos quieren regresar a los 70, con mentalidades que en el mundo deberían de estar superadas”, resaltó.

Indicó que para migrar totalmente a lo digital no falta mucho, que es algo posible, y que cualquier medio impreso tiene que pensar seriamente en dar ese paso, al que él llama “El paso de la muerte”, haciendo alusión a una suerte de la charrería, y esto tendrá que hacer Noroeste en plena carrera.

“Tarde que temprano se tendrá que hacer, cada quien está siguiendo su estrategia, y tendrá que ser al gran reto, no sabes si lo vas o no a lograr, porque hay que soltarse de un lado para llegar al otro, y eso es una de las decisiones más fuertes del empresario, no solo del periodista, esto lo viví en enero del 95, si no cerraba Los Mochis, sino hubiera hecho esto, habríamos “muerto” ese mismo año, será una decisión que tarde o temprano llegará”.

Respecto hacia dónde va Noroeste, señaló que está en un tránsito de esa transición de entrar a la nueva época, donde se tendrán que tomar decisiones de abandono tarde o temprano, aprenderemos de la experiencia de quienes ya están viviendo este nuevo modelo y que son precursores en esto, y que van adelante en este nuevo camino, de ellos tenemos que aprender”.

A 50 años de distancia, resaltó, Noroeste sigue firme en sus razones fundacionales, formar ciudadanía, tener buenos gobiernos y contribuir a ello a través del ejercicio del derecho humano a la información y la libertad de expresión.

“Hoy es motivo de celebración, pero también de agradecimiento, tenemos que ser agradecidos con Dios, con nuestros padres, con todo aquel que de alguna manera nos ha ayudado, a quienes nos ha dado su confianza en el periodismo independiente de Noroeste, gracias a quienes nos han apoyado en la cuestión publicitaria que ha permitido sostener este ejercicio periodístico, gracias también a nuestros detractores y enemigos porque nos han fortalecido, hemos aprendido de ello.

“Noroeste ha sido como un taliste (término utilizado en los ranchos para describir una rama larga) el cual se dobla, pero no se quiebra. Noroeste ha sido un taliste, lo podrán haber doblado, pero no lo han quebrado, y Dios quiera que con el apoyo de los sinaloenses pueda durar mucho años más, pero eso depende sin lugar a dudas de los sinaloenses”, subrayó Clouthier Carrillo.