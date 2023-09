En Noroeste, el conocimiento y experiencia se hacen presentes en el área de Prensa, es aquí donde ‘los tocayos’, Víctor Manuel Heredia Zepeda y Víctor Manuel Sosa Camarena, se encargan de que el periódico con la información veraz, se imprima diariamente y así llegué a las manos de los lectores.

Cae la noche y cuando parece que el edificio que alberga a Noroeste se pone en calma, es que inicia el trabajo de esta dupla, que además de compartir el nombre, también comparten la experiencia.

El primero, Víctor Manuel Heredia Zepeda, en 1980 con tan solo 16 años, Noroeste le dio la oportunidad de trabajar; inició como compaginador, después fue parte del equipo de repartidores de diarios y un año después ya estaba como ayudante en el área de Prensa.

Víctor Heredia está a punto de cumplir 43 años en la empresa, actualmente es el encargado de mantenimiento en impresora, siendo mecánico especializado en rotativa, una máquina de la que conoce cada detalle, gracias a la capacitación que recibió.

“Yo siempre he estadperiódicoeriodico, de niño vendía periódico, inicié así, pero no me imaginé que duraría tanto tiempo, me gusta mi trabajo, me acuerdo que la primera vez que vi la prensa dije ‘ahí voy a trabajar’ y se me cumplió y hasta ahorita estamos aquí”, contó Heredia Zapeda.

El segundo de esta dupla y no menos importante es Víctor Manuel Sosa Camarena, ingresó a las filas de Noroeste en 1989, tenía 23 años y desde sus inicios fue parte del equipo de Prensa. Recordó cómo comenzó siendo ayudante, flechando y subiendo los rollos de papel, además de recoger el periódico cuando estaba saliendo.

Es el actual encargado de Prensa, está a punto de cumplir 34 años ininterrumpidos en la empresa, a la que asegura, vio crecer a la par de sus cinco hijas y a la que considera como su segunda casa.

“Para mí representa un orgullo estar en este periódico porque aquí crecí y aquí empecé a trabajar, para mí es un sentimiento bonito, ha influido bien porque todavía estamos aquí, todavía trabajamos”, expresó Sosa Camarena, sobre su sentir de formar parte del 50 aniversario de Noroeste.

Ambos recordaron cómo durante los años que han formado parte de este medio, han pasado sucesos importantes, sin embargo, fueron estos mismos hechos los que posicionaron a Noroeste como un medio confiable, donde a la fecha los lectores reciben su ejemplar con las noticias del momento y de manera veraz.

Aun con la llegada de la digitalización y la inmediatez de la información, Prensa sigue haciendo un gran trabajo con un equipo comprometido para asegurar que cada día el periódico de manera física, esté listo para ser distribuido.

La dupla de ‘los tocayos’, con más de 30 años de experiencia, también se dedica a formar y capacitar a los jóvenes que laboran en el equipo para dar continuidad a esta labor con el mismo compromiso.