Acusa AMLO golpe a la democracia por fallo del TEPJF a candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón

También afirmó que “un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional”, pues se trata de “un acto de provocación”, con el que se busca “subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad”. Por ese motivo, llamó a “no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante; pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia, seguir luchando de manera pacífica”.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador consideró “un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. [...] Repito, se me hace excesivo, pero además, antidemocrático. Por eso hablo de que fue un golpe a la democracia: porque la democracia es el respetar la voluntad del pueblo”.

“No es posible. No tiene justificación alguna el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña en un caso de 14 mil pesos, en lo que corresponde al precandidato de Michoacán, y de 19 mil pesos que se le atribuyen, no comprobó el candidato de Guerrero, se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación”, insistió.

Además, el Jefe del Ejecutivo federal acusó que, como en otras ocasiones, “no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo, se descalificó y se le afectó a los ciudadanos”, ya que “se les quitó un derecho a elegir, un derecho fundamental, un derecho democrático”.

“Tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribunal actuaron de manera antidemocrática y esto se explica porque estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen, del antiguo régimen antidemocrático”, agregó.

Ante los medios de comunicación, el Presidente de México sostuvo que los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los magistrados del TEPJF no son demócratas, sino al contrario, que “conspiran contra la democracia”. “Pero es también el momento de dar un ejemplo de sensatez y de responsabilidad. Nada de confrontación. No caer en la trampa de la provocación, que no se dé motivo a ningún acto de violencia”, concluyó.

EL RETIRO DE LAS CANDIDATURAS

El Tribunal Electoral de México confirmó el martes la suspensión de la candidatura a Gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, político acusado de abuso sexual, por no haber presentado su informe de gastos de precampaña.

Con seis votos a favor y uno en contra, el Tribunal avaló la sanción impuesta en días pasados por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Salgado Macedonio, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El Tribunal también confirmó la suspensión de la candidatura de Raúl Morón, aspirante de Morena a Gobernador de Michoacán, por no haber presentado informes de gastos.

Con este fallo, ni Salgado Macedonio ni Morón, que encabezan las encuestas en sus estados, podrán participar en las elecciones intermedias del 6 de junio, las más grandes de la historia de México, en las que se renovará la Cámara de Diputados, 15 gobiernos estatales y miles de ayuntamientos.

Tras conocerse la sentencia, Salgado Macedonio convocó a través de redes sociales una marcha para el miércoles en Chilpancingo, capital de Guerrero, y aseguró que “la última palabra la dice el pueblo”.

La sanción contra Salgado Macedonio, exalcalde de Acapulco y amigo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no está relacionada con las cinco acusaciones de abuso sexual y violación que pesan en su contra, sino con irregularidades financieras.

El Magistrado Indalfer Infante, ponente de la sentencia, consideró acreditado que Salgado Macedonio y Morón “llevaron a cabo actos de precampaña e incurrieron en la omisión de informes de ingresos y gastos”.

El presidente del Tribunal, José Luis Vargas, fue el único que se opuso al fallo, pues consideró desproporcionado aplicar la “máxima sanción”.

La sesión para abordar el tema estaba convocada para el jueves pasado, pero fue pospuesta unilateralmente por el presidente del Tribunal, según denunciaron cinco de los magistrados.

UN PROCESO POLÉMICO

La carrera electoral de Salgado Macedonio ha sido polémica desde que Morena lo anunció como candidato a la gubernatura del estado de Guerrero el pasado diciembre.

Las acusaciones que pesan en su contra, que incluyen haber violado a una menor en 1998 y abusado de una periodista en 2016, obligaron a la dirección del partido a revisar su postulación pero finalmente lo ratificaron.

El 25 de marzo, el INE le anuló la candidatura por irregularidades financieras, pero el Tribunal Electoral ordenó revisar la sanción, la cual fue ratificada por el Instituto el 13 de abril y por el Tribunal este martes.

En un primer momento, Salgado Macedonio amenazó con ir a “buscar” a los consejeros electorales a sus casas y dijo que no habría elecciones en Guerrero si él no era candidato, pero luego dijo que respetaría lo que decidiera el Tribunal.

Por su parte, Morena anunció un juicio político en contra de los consejeros electorales por anular la candidatura. Y López Obrador, quien siempre ha respaldado a Salgado Macedonio, denunció en días pasados que el INE cometió un “atentado a la democracia” al suprimir la candidatura.