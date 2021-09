Biden, ‘muy interesado’ en implementar Sembrando Vida y Jóvenes Aprendices en Centro América, dice AMLO

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que espera que el Gobierno de Estados Unidos acepte su propuesta de que a través del programa Sembrando Vida y Jóvenes Aprendices en Centro América, se generen 240 mil empleos en 6 meses, con lo que podría generarse empleo en dichos países y disminuya la necesidad de migrar.

“Yo tengo confianza que el gobierno del Presidente Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo en los países de Centroamérica, en los países donde se necesita que haya desarrollo, empleo, bienestar”, dijo el mandatario nacional en la carta que le envió a su homólogo estadounidense Joseph Biden.

“Si en Chiapas estamos sembrando 200 mil hectáreas de árboles frutales y maderables, por qué en Guatemala no te hacen lo mismo, en Chiapas con esas 200 mil hectáreas se le da trabajo 80 mil sembradores, puesto que haría lo mismo en Guatemala”, insistió el político tabasqueño.

“Entonces 80 mil empleos en Guatemala, 80 mil en Honduras y 80 mil en El Salvador, 240 mil empleos ¿en cuánto tiempo? En menos de 6 meses. Y eso es lo que les estoy planteando, nosotros les ayudamos. Dicen los que hablan inglés que esto se conoce como el ‘know how’, el cómo hacerle, nosotros los ayudamos en eso”, explicó el mandatario mexicano.

“¿Que es muy diferente el clima, la flora, la fauna de Chiapas y de Guatemala? Pues no, es lo mismo, la misma naturaleza, las mismas culturas, haciendo historia, Chiapas pertenecía a Guatemala, hace 200 años apenas, y es lo mismo Honduras y es lo mismo El Salvador”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Ya se requiere una integración económica, con respeto a las soberanías, pero pensando de manera distinta, no con medidas coercitivas. Este es un plan de emergencia, ¿qué? ¿vamos a seguir reteniendo a los migrantes?”, agregó, durante su conferencia de prensa matutina.

“Desde que estamos nosotros primero sale el compromiso de que iban a invertir 4 mil millones para México. Imagínense si me hubiese yo quedado parado esperándolo, me hubiese yo cansado. No ha llegado nada, nada, entonces ya basta de discurso, ya hace falta la acción”, comentó el político tabasqueño.

“Entonces, hay que atenderlos en sus pueblos, en sus comunidades y además lo que le estoy planteando al Presidente Biden es que van a contar, los que se inscriban en esos programas, con una visa de trabajo temporal para que puedan ir seis meses a Estados Unidos y regresar a ver cómo están sus árboles, a ver a sus familiares, a dedicarse a otras actividades”, enfatizó López Obrador.

“Porque además se requiere de la fuerza de trabajo, no hay en Estados Unidos trabajadores, no hay en Canadá. ¿Por qué no ordenamos el flujo migratorio si se necesita? ¿Por qué no hacemos una planeación? Para crecer se necesita la fuerza de trabajo, así como es importante el capital en una empresa, es importante el trabajo, yo diría que más importante”, explicó el presidente mexicano.

“Entonces ahora hay un buen ambiente, repito, porque el Presidente Biden sí está interesado, la señora [vicepresidenta] Kamala Harris, el señor [Jake] Sullivan [asesor de seguridad nacional de Biden] también muy interesado. Ahora el embajador [Kenneth Lee Salazar]”, afirmó.

“O sea que hay condiciones inmejorables para suscribir un buen convenio de desarrollo de América Latina y el Caribe y, en particular, con los países de Centroamérica. Entonces, vamos a esperar, pienso que sí van a haber resultados”, finalizó el mandatario mexicano.