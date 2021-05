Carlos Bonavides cuenta que tuvo una alucinación donde vio al diablo

En El premio mayor, producción del realizador Emilio Larrosa, Bonavides alcanzó el punto más alto de popularidad en su carrera, en la telenovela él interpretó a un millonario llamado ‘Huicho Domínguez’, en varias ocasiones este actor se ha sincerado sobre la etapa en la que se volvió adicto a varias sustancias, esto de acuerdo con información de Infobae.

Sin embargo, en entrevista con el programa Hoy, reveló cómo fue una de las alucinaciones que tuvo. Durante la conversación en el matutino de Televisa, explicó que su percepción llegó a estar tan alterada, que vio a un diablo y lo incitó a seguir consumiendo alcohol.

“Un día unos perros me persiguieron, me salté una barda y yo salvé la botella que llevaba y se me apareció el diablo y me dijo ‘órale, tómale’, y yo con miedo me la tomé”, explicó.

También dijo que su estancia en clínicas de rehabilitación no había funcionado para ayudarlo, pues al salir regresaba su necesidad de consumir alcohol y otras drogas.

“Tenía una abstinencia de tres días de alcohol, esa botella yo la traía y por fuerza de voluntad duré 4 días sin tomar, pero ya no podía y le llegué. Tan grave me vi que salí de la clínica a tomar y a drogarme”, explicó el actor, continuando la anécdota sobre la ocasión en que vio al diablo.

Bonavides también recordó que su problema de adicciones provocó la pérdida de las ganancias obtenidas en El premio mayor: “No me quedó nada, todo me lo metí.. casas, carros, todo desapareció”, finalizó.

“Ya la heroína y la cocaína la usé grande, pero empecé a tomar muy chico, de 14 años, y tomé toda mi vida. Después las drogas llegaron a mi vida y, cuando me hice famoso como “Huicho”, ese ladrillo me volvió loco, me transformó”, contó el actor en una emisión del programa Sale el Sol.

Este actor también vivió un litigio contra el cirujano plástico Porfirio Castillo, quien puso en riesgo la vida de Yodi Marcos, su esposa, quien estuvo al borde la muerte por un aumento de busto.

Esta situación obligó al actor a desprenderse de sus bienes: “Vendí la casa, dos camionetas, un terreno... y nos quedamos verdaderamente en la inopia, ahora rento un departamento y vivo muy modestamente porque todo mi patrimonio de 26 años, desde Huicho Domínguez para acá, se gastó”, dijo el actor en exclusiva a una revista.