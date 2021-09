‘Chantajeaban’ científicos a Gobierno; ya no hay extravagancias, lujos, viajes, afirma AMLO

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes que funcionarios y científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aplicaban una especie de “chantaje” al Gobierno Federal para que les fueran otorgados recursos para viajes con “lujos y extravagancias”.

El mandatario nacional explicó que gracias a sus influencias en los medios de comunicación y con la intelectualidad “orgánica” al servicio de los regímenes “neoliberales”, los funcionarios y científicos podían presionar para que se les entregaran partidas presupuestarias.

“Ahora que hay esta polémica con los del Conacyt, tenían una asociación civil un grupo de investigadores y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos”, afirmó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Y como tenían mucha influencia y buenas agarraderas y buenas relaciones con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen, era una especie de chantaje y se les tenían que entregar estos fondos”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

López Obrador expuso que en gobiernos pasados, a estos académicos se les pagaban viajes a congresos con cargo al Gobierno, lo cual implicaba un lujo. Asimismo, lamentó que la comunidad científica recrimine a su Administración la falta de apoyos a la ciencia y tecnología, solo porque fueron cortados los lujos y extravagancias a las que estaban acostumbrados.

“Y cuando ya desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, esos lujos, el derroche, pues entonces se inconforman y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica que habían hecho nada. Coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos”, dijo el político tabasqueño.

“Se pueden tener altos grados académicos y no tener sensibilidad en lo social, en lo humano y no poseer valores porque eso es lo que hizo el neoliberalismo, individualizó, dejó sin dimensión social, humana, la educación, la investigación ojalá y se pueda conseguir”, afirmó el mandatario nacional.

“Es un grupo de investigadores que formaron una asociación civil: recibían dinero para choferes, celulares, servicios, restaurantes de lujo, viajes al extranjero; inmueble de lujo en Coyoacán sin justificación”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal respecto a una indagatoria llevada a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR).

Misma que solicitó a un juez federal órdenes de aprehensión contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios por “delitos patrimoniales en contra del erario público”, derivado de los 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el Conacyt al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT).

López Obrador presentó un fragmento del informe sobre el caso que le envió la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, en el que se describe que de 2002 a 2018 investigadores del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico recibieron 100 millones de pesos para proyectos y 471 mdp para gastos de operación.

Dichos gastos de operación consistían en choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios de 40 personas, pago de impuestos, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero. Se documentó también que el FCCyT adquirió un inmueble de lujo en el centro de la alcaldía de Coyoacán, con recursos que no justificó ante el Conacyt.

Además, el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico fue la instancia responsable de emitir el dictamen en 2017 que justificó omisiones de autoridades federales en relación al rescate de cuerpos e investigaciones por la tragedia en la mina Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, en Coahuila.

“Pero yo le pregunto a la gente, ¿el combate a la corrupción va a ser selectivo o va a ser parejo? ¿Vamos a excluir a grupos, a potentados, a las élites, ya sea de la academia, de la ciencia, de la intelectualidad, económicas, o aplicamos el combate a la corrupción por parejo? Que se investigue y si hay corrupción que se castigue. Tiene que acabarse con la impunidad, sea quien sea”, dijo López Obrador.

El mandatario nacional aseveró que su Gobierno ejerce una inversión constante en desarrollo tecnológico, lo cual ha generado importantes avances en innovación de la ciencia mexicana y que ya se ha puesto en marcha en algunos proyectos, como el desarrollo de ventiladores y vacunas anti Covid-19.

“Ahora es investigación aplicada, el Conacyt ha hecho cosas extraordinarias. Imagínense, [se hicieron] ventiladores para atender enfermos de Covid-19, en los momentos que más se necesitaba”.

Además de desarrollar la vacuna Patria, de la que López Obrador aseguró “va bien en su desarrollo, está demostrando que es eficaz”.