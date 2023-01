Si el 19 de octubre de 2019, según numerosos observadores y analistas de la realidad mexicana, fue la fecha que confirmaba una especie de pacto de no agresión, e incluso de acuerdo político, entre el gobierno de López Obrador y el Cártel de Sinaloa, ¿el 5 de enero será el código de la ruptura?

¿Esta fecha irá a ser un nuevo parteaguas en la historia de la 4T y del Cártel de Sinaloa?

Para el especialista en temas de seguridad Carlos Pérez Ricart, quien escribe en las páginas de Noroeste, la detención de Ovidio desbarata la conjetura de que había un acuerdo entre el cártel y la 4T. No obstante, para Ricardo Ravelo, periodista especializado en temas de seguridad, y para numerosos observadores en todo el País, incluyendo en primer lugar los de Sinaloa, Sonora, y las dos Bajas, sí ha habido múltiples evidencias, sobresaliendo las electorales, de que han sobrado abrazos entre los morenistas y el Cártel de Sinaloa.

Esto, entonces, quizá quiera decir, que se rompe el acuerdo con “Los Menores”, como ayer llamó el General Cresencio Sandoval a los hijos de El Chapo, pero no con las otras dos fracciones, la de “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán, y la de “El Mayo”. Esto solo el tiempo lo dirá. Lo único evidente es que después de la detención de “El Ratón” va a ser muy difícil restablecer acuerdos, si es que los hubo, entre la 4T y la fracción de “Los Chapitos”.

Una especie que inmediato surgió el jueves 5 de enero- nuevamente un fatídico jueves- tanto en las redes sociales como en círculos políticos y periodísticos locales y nacionales es que la detención de Ovidio era resultado de las exigencias de Joe Biden ante su próxima visita. No obstante, expertos, como Mike Vigil, ex Director de Operaciones Internacionales de la DEA, consultado por SinEmbargo.MX, sostiene que eso es casi imposible: realizar un operativo de esa envergadura para que coincida con la visita del Presidente de Estados Unidos es extremadamente complicado. Vigil no cree que eso haya sido así. Mera coincidencia, dice él.

Si fue así, de cualquier manera, a López Obrador le ayuda enormemente que la detención se haya dado en este momento porque el tema de la inseguridad y el narcotráfico es central en la agenda que comparten los dos países, y AMLO podría decir a Biden y a muchos en México: “esta es una muestra de que no hay pactos con el Cártel de Sinaloa”.

Ahora bien, si se dice que el Cártel de Sinaloa fue un aliado de la 4T en 13 de 15 elecciones estatales pasadas (Ricardo Ravelo, dixit) y en el 2024, ante la disminución de la popularidad de AMLO y de Morena, ¿no sería un gravísimo error político romper y enfrentar a “Los Menores”?

Ahora bien, según habitantes del sur del estado, no en elecciones estatales sino en las más pequeñas y aparentemente insignificantes, las de síndicos municipales, “Los Chapitos” inhibieron el voto en favor de Morena y alentaron otra opción electoral.