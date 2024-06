La figura paterna ha sido fuente de inspiración para poetas, escritores, cineastas, pintores, músicos, entre otros creativos. Por ejemplo, el pintor francés Paul Cézzane plasmó a su padre en un famoso cuadro, titulándolo como Louis Auguste Cézzane, el cual, es exhibido en la Galería de Arte de Londres y cotizado en varios miles de euros.

Por si alguien no se acuerda, hoy se celebra en nuestro país el Día del Padre, al igual que en otras decenas de naciones. El festejo no alcanza las dimensiones del ofrecido a las mamás, pero bueno, lo tenemos, y en nuestro país, se ve amenazado por los activistas de la igualdad de género que sugieren eliminarlo, porque la figura paterna no se da en una relación no heterosexual, de tal suerte, que la festividad de hoy, es considerada por estas personas, como un hecho discriminatorio ¡Tómala!

El surgimiento del Día del Padre, lo ubican los cronistas en Los Estados Unidos de Norteamérica. Algunos hurgadores de la historia, cuentan que la primera celebración se dio en el año 1908, como recordatorio de la muerte de 361 mineros en Virginia Occidental. Dicha conmemoración se hizo realidad, gracias a la iniciativa de Grace Golden Clayton, ciudadana de dicha localidad.

Otros se inclinan por la versión de que la primera fiesta a los papás sucedió el 19 de junio de 1910, impulsada por Sonora Smart Dodd, en reconocimiento a los padres viudos o divorciados que se hacen cargo de la crianza de los críos, jugando el papel de mamá-papá. Pero fue hasta el año 1972, mediante decreto del entonces Presidente de los estadounidenses, Richard Nixon, tomó el carácter oficial en el país vecino e igualmente, el gobierno mexicano adoptó lo determinado por Nixon.

Por otro lado, los arqueólogos que han estado trabajando en las ruinas de Babilonia, dicen que hace 4000 años, un joven de nombre Elmesu talló en una placa de arcilla un emotivo mensaje a su padre, hecho considerado como antecedente del recordatorio de hoy.

Y de cierre de los antecedentes de este merecido homenaje a los páter familias, comento que, en países como España, Italia, Honduras, Bolivia y Marruecos, el 19 de marzo, Día de San José, también se destina para apapachar a la figura paterna, haciendo alusión a que al Santo referido, se le pondera como padre carnal de Jesucristo.

Fijar el tercer domingo de junio para la efeméride comentada, simple y llanamente obedece a intereses meramente comerciales, aunque, a decir verdad, no ha cumplido con las expectativas empresariales. Palabras más, palabras menos, el líder de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, comentó lo siguiente: “la verdad, es que el festejo no pinta y está muy lejos de igualar las ventas que logramos el Día de las Madres” ¡Ah que don Óscar Sánchez Beltrán, no se tentó el corazón para cepillar nuestros sentimientos!

Y qué tal la novela Los Miserables del laureado escritor francés Víctor Hugo, en la que, dentro de su trama, se ensalza la figura paterna encarnada en el personaje Jean Valjean.

A lo citado, agrego la popular canción Mi querido viejo, cuya letra, es del argentino José Tcherkaski y musicalizada e interpretada por el cantante Piero.

Y ya de cierre, y para decirle a don Óscar Sánchez Beltrán, que si bien es cierto que no hacemos sonar las cajas como él y sus agremiados quisieran, como figura paterna, movemos enriquecedoras emociones, como las citadas, rematadas por el Poema A mi padre, de Don Pablo Neruda: “A Dios doy gracias por ser mi padre. Por tus reproches y consejos. Por el bien que me enseñaste y de mi ser siempre cuidaste...Caballero noble y parco, me enseñaste a luchar, aspirando siempre a lo más alto y a mis sueños no renunciar...”

A los papás, va mi abrazo y el recuerdo alegre de los que nos acompañan desde otros planos ¡Felicidades, amigos y recibamos el afecto de los nuestros; y con agrado, el clásico par de calcetines, la cartera o qué se yo!