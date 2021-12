Los alebrijes son guías espirituales rodeados de fantasía. La función de los alebrijes de Oaxaca va más allá de ser una de las artesanías más hermosas de México, cada uno constituye un guía espiritual. Es por eso que no hay moldes para hacerlos en serie, son tan diferentes uno de otro como los seres humanos.

¿Qué son los alebrijes de Oaxaca?

Historia de los alebrijes de Oaxaca

Los alebrijes de Oaxaca

Función de los alebrijes de Oaxaca

Los alebrijes son guías espirituales rodeados de fantasía. La función de los alebrijes de Oaxaca va más allá de ser una de las artesanías más hermosas de México, cada uno constituye un guía espiritual. Es por eso que no hay moldes para hacerlos en serie, son tan diferentes uno de otro como los seres humanos. Cada alebrije es único como la persona a la que va a acompañar. Cada uno tiene su propia personalidad y la creencia es que el alebrije elige a la persona que será su dueño. Su fama como guía espiritual ha quedado plasmada en el arte y en el cine, siendo la más reconocida la película ‘Coco’, inspirada en las tradiciones más arraigadas de México”.

(Si no has visto la película “Coco”, te has perdido de una experiencia muy entrañable).