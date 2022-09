Algo no cuadra

salomon.gaxiola@gmail.com

Usted puede pensar que el Presidente es bien intencionado y podría estar en lo correcto, por supuesto que vivimos en un mundo cada vez más globalizado y que lo que pasa en algún lugar afecta en otro, la gasolina por ejemplo que gracias a los subsidios del gobierno no ha aumentado aún más (esperemos nos siga alcanzando para los subsidios) pero es de llamar la atención que el titular del Ejecutivo de nuestro País, en donde lamentablemente no se vive una paz en todo su territorio, haga propuestas de paz de lugares donde ni siquiera conoce y mucho menos gobierna. Es lamentable que en el país que sí gobierna existan lugares, poblaciones, que se encuentran perdidas ante los poderes fácticos, donde la violencia y la impunidad es el día a día, por lo que el hecho de proponer una paz mundial, cuando no existe una paz total en el país que se gobierna es plausible pero ingenuo.

¿Usted ha probado alguna vez una comida que le recomiendan y que en teoría le debe de gustar, pero realmente no lo hace? Ejemplo, unos tacos de carne asada, con tortilla recién hecha, salsa (picante si Usted así lo desea), guacamole, cebollitas y su respectivo limón, se lo prepara a su gusto y en teoría debe de gustarle, pero no, quizá algo le faltó, quizá algo le sobró, simplemente no le gustaron y no entiende la razón ya que en teoría todo está bien. A esto agréguele que hay mucha publicidad sobre lo bueno que están estos tacos.

Esta semana, el Secretario de Relaciones Exteriores (y suspirante presidencial), Marcelo Ebrard, presentó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas una propuesta para crear un espacio de diálogo y acabar con la guerra de Ucrania. El plan consiste en una tregua de cinco años de paz mundial y a la vez crear un comité que ayude a resolver el conflicto bélico existente entre Rusia y Ucrania, este comité estaría integrado por el Papa Francisco, Antonio Guterres, secretario de la ONU y Narendra Modi, Primer Ministro de la India.

Ante esto, Mijailo Podoloak, asesor del Presidente de Ucrania, a través de su cuenta de Twitter respondió a la propuesta: “Los ‘pacificadores’ que usan la guerra como tema para sus propias relaciones publicas solo causan sorpresa. @lopezobrador_ (el usuario de Twitter del presidente) ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces su ‘plan’ es un plan ruso”.

Y ya que estamos con el tema de violencia, esta semana el periodista Jorge Ramos acudió a una mañanera del Presidente y al hacer uso de la voz señaló que el actual gobierno es ya el más violento en la historia moderna de nuestro País, superando al de Felipe Calderón, que tuvo 121 mil 683 homicidios dolosos, y al de Enrique Peña Nieto, que tuvo 124 mil 478, ya que a la fecha y según cifras oficiales en el actual gobierno se llevan contabilizados 126 mil 206 homicidios dolosos, a lo cual el Presidente señaló que no era correcto, que aun y cuando esas cifras eran reales él no estaba de acuerdo y consideraba que no tenía razón, que solo era “cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer” a lo que procedió a comparar gobierno con gobierno, señalando que el incremento mayor de violencia se dio en el sexenio de Felipe Calderón, después se incrementó también en el Gobierno de Peña Nieto pero en el actual gobierno se ha bajado dicha tendencia, señalando que comparado con 2019 su estrategia (abrazos y no balazos) ha funcionado. Lo invito a que vea el video y me dice con cual de las explicaciones se quedan

¿Recuerda que le pregunte sobre alguna comida que le debe de gustar pero que realmente no lo hace? Bueno pues aquí no es una comida, es esta “paz mundial” que se propone cuando no existe paz en todo el territorio nacional. SI usted piensa lo contrario lo invito a que ande libremente por ciertos lugares, vaya incluso en nuestro Estado y vea si es posible, simplemente recordemos cuando periodistas que cubrían la gira de nuestro presidente en nuestro Estado fueron interceptados e interrogados por hombres armados, hecho que luego fue minimizado, pero no negado. Ahora agreguemos el que tenemos el sexenio con mayores homicidios dolosos en la historia moderna, pues no, no termina de cuadrar el proponer una paz mundial, por lo que para mí quizá algo sobre, quizá algo falte, pero definitivamente algo falta para poder hablar de una paz en todo nuestro territorio nacional y más una paz mundial.

PD. Curioso como Alito votó a favor de la militarización y curiosamente cesaron los audios en su contra.