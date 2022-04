$!Ucrania denuncia a Rusia por masacre deliberada; ‘riegan’ cuerpos en calles de Bucha

Periodistas de The Associated Press en Bucha, una pequeña ciudad al noroeste de Kiev, vieron los cuerpos de al menos nueve personas vestidas de civil que parecían haber sido asesinadas a quemarropa. Al menos dos tenían las manos atadas a la espalda. La AP también vio dos cuerpos envueltos en plástico, atados con cinta adhesiva y arrojados a una zanja.

Un día antes, los periodistas de AP vieron a soldados ucranianos retirar con cuidado al menos seis cuerpos de una calle en Bucha con cables en caso de que los rusos hubieran colocado trampas explosivas a los cadáveres antes de su retirada. Habitantes dijeron que los muertos eran civiles asesinados sin provocación, pero esto no se pudo verificar de forma independiente.

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, escribió en Twitter que estaba conmocionado por las “imágenes inquietantes de las atrocidades cometidas por el ejército ruso” en la región de la capital. La UE y organizaciones no gubernamentales están colaborando con la preservación de pruebas de crímenes de guerra, según Michel, quien prometió “más sanciones de la UE” contra Rusia.

“La masacre de Bucha ha sido deliberada. El objetivo de los rusos es el de eliminar a todos los ucranianos que puedan. Tenemos que detenerles y echarles a patadas”, declaró a través de su cuenta de Twitter.

“Demando nuevas y devastadoras sanciones del G7 ahora”, añadió el Ministro, antes de proponer un embargo sobre el petróleo, el gas y el carbón rusos, el cierre de puertos a todos los barcos y bienes de Rusia, y la desconexión de todos los barcos rusos del mecanismo de intercambio financiero SWIFT.

Asimismo, el Ministro ha mandado al Tribunal Penal Internacional (TPI) una petición para que envíe una misión tanto “a Bucha como a otras ciudades y pueblos liberados en la región de Kiev para recopilar todas las pruebas de los crímenes de guerra rusos en cooperación con las fuerzas del orden ucranianas”.

Kuleba ha denunciado crímenes masivos del ejército ruso en Ucrania, incluidos asesinatos, torturas, saqueos y violaciones en las zonas circundantes a Kiev.

“Todavía estamos recuperando y buscando cuerpos, pero la factura ya ha llegado a los cientos. Los cadáveres yacen en las calles. Mataron a civiles mientras entraban y salían de estos pueblos y ciudades”, acusó en comentarios recogidos por Ukrinform.

“Rusia es peor que Estado Islámico”, remachó en relación al grupo yihadista que durante años ha asolado a base de incursiones de atentados y avances territoriales Siria, Irak, África y Europa.

Uno de los asesores de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha acusado este sábado a Rusia de maniatar y asesinar a los civiles que las tropas ucranianas han encontrado sin vida tras recuperar la ciudad, al noroeste de Kiev.

“Los cuerpos de personas con las manos atadas, que han sido asesinadas a tiros por soldados rusos, yacían en las calles. Estas personas no estaban en el ejército. No tenían armas. No representaban ninguna amenaza. ¿Cuántos casos más están ocurriendo ahora mismo en los territorios ocupados?”, expresó Podoliak en su cuenta de Twitter.

Podoliak ha compartido una imagen donde se muestran varios cuerpos en el suelo, uno de ellos con las manos visiblemente atadas a la espalda.

El asesor presidencial sostuvo que Rusia “está librando una guerra para destruir al pueblo ucraniano”, y ha aprovechado el mensaje en redes sociales para pedir a los aliados occidentales más armas para la protección de los ciudadanos ucranianos. (Con información de AP/EuropaPress)