AMLO, desnudado; confirman narcogobierno

Queda al descubierto el sistema estratégico de seguridad y defensa nacional. Queda al descubierto la maltrecha salud de AMLO. Queda al descubierto, a detalle, la complicidad entre AMLO y el narco. Queda al descubierto posibles vínculos entre gobiernos de Morena con cárteles de la droga. Queda al descubierto la pugna Marina vs. Ejército. Queda al descubierto cómo espían a grupos feministas... ¡Y lo que falta!

Con el hackeo del grupo “Guacamaya” a la Sedena, la seguridad nacional ha sido vulnerada. Nada menos. El Presidente de la República y la Defensa son exhibidos y desnudados. Los mecanismos de seguridad del País (aeropuertos, aduanas, migración, infraestructura, bancos, etc.), son revelados públicamente y ahora es información que cualquiera -incluido el empoderado crimen organizado mexicano- seguramente utilizará para su beneficio. México está inerme ante la filtración de información clasificada.

¿Cómo responde López Obrador ante esta grave amenaza a la seguridad nacional? Poniendo una canción de Chico Che en Palacio Nacional y sonriendo. Vaya tipo tan irresponsable como caricaturesco.

Lo que hemos leído es, apenas, la punta del iceberg de lo hackeado por “Guacamaya”. Lo grave: que nuestro sistema de seguridad haya sido violado. Hasta ahora, esto es lo más preocupante, a reserva de la información que falta por hacerse pública, contenida en más de 4 millones 144 mil correos electrónicos internos y externos de la Defensa Nacional:

INFORMACIÓN SECRETA. Mintió López Obrador al afirmar que lo revelado el jueves 29 de septiembre por Carlos Loret de Mola en LatinUS, “es de dominio público”. ¿En qué miente AMLO? En que tanto la información filtrada respecto a la salud de AMLO como en seguridad nacional, eran secretas y habían sido reservadas para no hacerse públicas. López Obrador volvió a recurrir al embuste al verse exhibido como un hombre que esconde información que debería ser pública (en el caso de su salud) y que, ante las evidencias mostradas por el hackeo al Ejército, no tuvo más remedio que aceptar, públicamente, que es un mentiroso. Tenemos frente a nosotros a un Presidente que vive de la mentira.

SALUD DE AMLO. “Falso, que el Presidente López Obrador se encuentre mal de salud. Luego del grito de Independencia, usuarios de redes sociales especularon sobre el estado de salud del Presidente... Le atribuyeron que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, le preguntó si se sentía bien, por lo que se especuló un supuesto malestar”, dijo en Palacio Nacional la mascota de los miércoles: García Vilchis. Aún más: AMLO aseguró, en su “mañanera” del 19 de septiembre, que de salud se encontraba “bien y de buenas”. Bien. Primero: los informes militares divulgados confirman que la salud de AMLO es mala: padece angina inestable de riesgo alto (mal cardiaco grave), hipotiroidismo y gota. Segundo: López Obrador tuvo que tragar sapos y confirmar, el viernes pasado, que efectivamente, hubo un ataque cibernético y que la información hackeada es cierta. “Sí, estoy enfermo. Tengo varios padecimientos. Había un riesgo de infarto... Sí, Beatriz me preguntó si estaba bien”, reconoció el tabasqueño, desmintiendo, de paso, a la Vilchis y a sí mismo. Mintieron, pero la “Guacamaya” los exhibió.

AMLO ALIADO DEL NARCO. En más de una ocasión, López Obrador ha pedido pruebas concretas de que su Gobierno tiene un pacto con el crimen organizado y con su brazo más poderoso: el narcotráfico. Bien. Ahora, esa prueba oficial ha sido expuesta en público con este hackeo: el 17 de octubre de 2019, “a las 15:17 horas, los efectivos de seguridad invitan a Ovidio Guzmán López a persuadir a sus hermanos de cesar su actitud hostil de los integrantes de sus células; el líder del Cártel de Sinaloa estableció comunicación directa con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conminándolo a ordenar el cese de las agresiones, pero su hermano respondió con una negativa... A las 19:30 horas, se recibe la orden de parte del C. Presidente de la República del cese del operativo para detener a Ovidio Guzmán López...”. Hasta aquí, el parte militar que queda oficialmente asentado por escrito. Para la historia. Se comprueba, así, que el Presidente de México ordenó liberar al hijo de “El Chapo” Guzmán. ¿Quiere más pruebas de su alianza con el narco, ciudadano Presidente López Obrador?

MORENA: VÍNCULOS CON CÁRTELES. “La Secretaría de la Defensa Nacional considera que hay autoridades estatales y municipales de Morena que podrían estar vinculadas con cárteles y grupos delictivos en el sureste del país (Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz)”, con base en los correos hackeados a la Defensa. (LatinUS. José Gerardo Mejía. 3-octubre-2022).

SEGURIDAD VULNERADA. “Se exponen riesgos de seguridad en aeropuertos como el de Cancún, que llegan a ser custodiados por tres militares en ciertos momentos. Claramente, el Gobierno mexicano no cuenta con contrainteligencia de ciberseguridad suficiente. Hoy se exponen mentiras, errores y encubrimientos graves. El Gobierno actual ha sido uno de los más opacos en los últimos 20 años, los activistas son los lentes a la otra verdad. El problema del hackeo es que fue a la SÚPER SECRETARÍA que hoy controla Seguridad Pública, Aduanas, Obras de infraestructura, Aeropuertos, Bancos, Compras de Salud, Elecciones. Todo tipo de licitaciones y también las propias labores del Ejército. Hoy está desnudo frente a todos”, sintetizó en su cuenta de TW, de manera innegable, el activista y analista Pablo Marín.

OJEDA VS. SANDOVAL. En la información militar hackeada, se incluye la inconformidad y enojo del Secretario de Marina, Almirante Rafael Ojeda, quien en una carta personalizada le reclama al Secretario de la Defensa, General Luis Cresencio Sandoval, sobre la manera como se maneja la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Documento 1-1435-, fechado el 22 de junio de 2022. Textual: “Puntualizo que no existe interés para tener el control de la seguridad aeroportuaria como se le informó... Esto no es cuestión de números, sino de coordinación entre instituciones, siempre respetando nuestras áreas de competencia y comisiones, que a bien tenga asignarnos el Mando Supremo o bien a solicitud de gobernadores o presidentes municipales, nunca con la intención de buscar protagonismos...”. La molestia del marino es manifiesta.

EJÉRCITO: FEMINISTAS SUBVERSIVAS. “La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), vigila a colectivos feministas, a quienes ubica a la par de los grupos subversivos, anarquistas y guerrillas que hay en el país. Como sucedió en 1968 y en la década de los 70 durante la Guerra Sucia, hoy el Ejército vigila los movimientos de las organizaciones sociales y ciudadanos que se movilizan con diversas demandas”. (LatinUS. Mario Gutiérrez Vega. 2 – Octubre- 2022).

AMLO y 4T son desnudados.

Y lo que falta.

Lo veremos.