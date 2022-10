AMLO descarta investigación y sanción tras hackeo al Ejército

MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se va investigar el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa por parte del grupo Guacamaya.

En breve entrevista con medios de comunicación, el mandatario fue cuestionado sobre el tema y esto fue lo que respondió:

“No. No yo soy partidario que no. Es que la gente sanciona y no les gusta esas cosas”.

Días antes, en su mañanera del 30 de septiembre, el mandatario minimizó la información revelada y aseguró que todo lo revelado ya era de dominio público.

Hackeo de la Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sufrió un ciberataque que expuso presuntos correos y documentos sobre operativos de seguridad, contratos del Ejército e incluso la salud del presidente, de acuerdo con un reporte del sitio de noticias Latinus.