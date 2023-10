@RubenAguilar / Animal Político / @Pajaropolitico

Escribo este artículo el domingo 29 de octubre y el Presidente sigue sin visitar a las comunidades afectadas de la costa de Guerrero y no ha vuelto a Acapulco. Continúa con sus actividades como si no pasara nada. En sus mañaneras y en los eventos a los que va habla de otros temas, en particular de las elecciones de 2024. En el marco de su estrategia político-comunicacional, la actitud del Presidente ante la tragedia y las víctimas no es nada nuevo, siempre ha sido así.