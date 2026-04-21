Amparos contra recortes en pensiones

No quiero ser aguafiestas, pero el panorama no luce positivo para las demandas de amparo que se presenten en toda la República contra el decreto que ‘recorta’ y pone tope a las pensiones que reciben y recibirán algunos servidores públicos, porque los jueces de distrito tienden a hacer lo mismo que ya hicieron sus colegas.

Como lo comenté en una colaboración anterior, ya se presentaron los primeros amparos contra el Decreto que “recorta” y pone tope a las pensiones que reciben y recibirán algunos servidores públicos.

El tope y recorte establece que esas pensiones no pueden ser mayores a la mitad de lo que gana mensualmente el Presidente de la República.

Los primeros amparos se presentaron ante jueces de distrito de la Ciudad de México y, como lo advertí, las demandas fueron desechadas por notoriamente improcedentes.

Las decisiones de los jueces son contundentes y se apoyan en el argumento de que la Ley de Amparo establece que ese juicio es improcedente contra reformas a la Constitución Federal.

Y en efecto, la Ley de Amparo señala claramente que ese juicio no procede contra reformas constitucionales y, como el recorte y tope a las pensiones derivan de una reforma constitucional, entonces la demanda de amparo debe desecharse por notoriamente improcedente.

Seguramente esas decisiones de los jueces van a ser combatidas y todavía falta saber que decidirán en definitiva los Tribunales Colegiados de Circuito que conocerán de las quejas que se presenten contra el desechamiento de las demandas de amparo.

No quiero ser aguafiestas, pero el panorama no luce positivo para las demandas de amparo que se presenten en toda la República porque los jueces de distrito tienden a hacer lo mismo que ya hicieron sus colegas.

Lo interesante de este asunto es ver como el partido en el poder gobierno fue preparando el camino para evitar que combatieran en amparo reformas constitucionales.

Primero controló el Congreso de la Unión para poder llevar a cabo cuanta reforma constitucional se les ocurriera o fuera necesaria para sus intereses.

Con ese control, reforman la Constitución para establecer que el juicio de amparo es improcedente contra reformas a la propia constitución.

Luego reforman la Ley de Amparo para adecuarla a la reforma antes mencionada estableciendo expresamente que el amparo es improcedente contra reformas a la Constitución Federal.

Después reforman la constitución, destruyen al Poder Judicial Federal y salen con lo de las elecciones judiciales cuyo resultado es tener jueces del bienestar sometidos a las órdenes de la Presidencia de la República.

Y ya con el terreno preparado, a esos jueces del bienestar (y otros de carrera judicial) sometidos al estrecho marco legal que les dejaron las reformas a la Constitución, no les queda de otra que desechar de entrada las demandas de amparo ante el temor de que, si las admiten y peor, si conceden los amparos, serán sometidos a procedimientos sancionatorios ante el Tribunal de Disciplina Judicial (como desgraciadamente ya lo han hecho).

Como consecuencia del marco legal que han dejado las reformas mencionadas, no sólo las demandas de amparo contra el recorte y tope de pensiones serán desechadas, sino que, cualquier demanda de amparo que pretenda atacar una reforma constitucional será desechada, incluso si esa reforma constitucional establece la reelección del Presidente de la República o extiende su mandato por treinta años o establece la esclavitud.

Lo curioso del asunto es que, dicen en el gremio de los abogados, que el padre de las reformas es el ex Ministro Zaldívar (por congraciarse con el Presidente de la República), quien irónicamente hizo su tesis profesional sosteniendo que el amparo sí debía proceder contra reformas constitucionales cuando había vicios en el proceso legislativo o violaban derechos humanos, como precisamente lo estableció la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De nuevo, no estoy diciendo que no promueva amparo contra el recorte o tope de pensiones si usted se ve afectado. Lo que estoy haciendo es darle una opinión profesional muy personal. Abogado que le garantice el éxito de su demanda de amparo, le está mintiendo y sólo quiere quitarle su dinero.

En este caso le sugiero que le diga a ese abogado maravilla, que le pagará el triple de sus honorarios, pero únicamente si gana el amparo y verá cómo se pierde de vista.