Anora, la estríper (2)

La película Anora (Estados Unidos, 2024), ganadora del Óscar en 2025, es una mirada aguda y crítica de quienes sobreviven en la periferia de la sociedad, donde el poder y el dinero dictan las reglas.

Anora (Estados Unidos, 2024), escrita y dirigida por el director estadounidense Sean Baker, ganó en 2025 mejor película, dirección, montaje, guión original y mejor actriz en los Premio Óscar. Es la historia de Anora Mikheeva (Mikey Madison), Ani, es una estríper de 23 años que trabaja en un club del centro de Manhattan que inicia un romance con el hijo de un magnate ruso.

El filme tiene tres partes: La primera es un romance, un cuento de hadas, entre la chica local y el principito. La segunda es una comedia de enredos, que implica un paseo por un Nueva York desconocido. La tercera, el desenlace, que pone fin al cuento de hadas.

Baker construye una poderosa historia donde articula romance, drama social y comedia.

La película es una mirada aguda y crítica de quienes sobreviven en la periferia de la sociedad, donde el poder y el dinero dictan las reglas.

Las secuencias de lujo, con Ani que disfruta de una vida de excesos al lado de Vanya, se ven pronto ensombrecidas por la intervención de la familia de este, que intenta anular el matrimonio y deshacerse de ella, la prostituta.

El personaje de Ani no es una víctima que espera ser rescatada, sino una mujer que toma el control de su vida y sus decisiones.

La crítica especializada reconoce el trabajo del director Sean Baker, que también hace el guión, dice que ha creado una obra que explora los límites entre el sexo, el dinero y el poder, pero lo hace con una sinceridad, ternura y compasión que caracterizan otras de sus obras. El suyo es un cine humanista con una gran habilidad para retratar las vidas de personas marginadas.

En 2025 gana el Óscar como mejor director, y mejor película. También la Palma de Oro del Festival de Cannes.

Hay un reconocimiento al trabajo actoral de Mark Eydelshteyn, en su papel de Vanya, pero sobre todo de Mikey Madison, en su interpretación de Ani que transmite dureza, delicadeza y fragilidad. Sobre su actuación recae buena parte de la película. En 2025 gana el premio como mejor actriz en el Óscar y en otros premios y festivales internacionales.

Se dice que uno de los grandes aciertos de la película es la recreación de Nueva York como un personaje más. La cámara de Drew Daniels captura la ciudad de una manera que recuerda al cine de la década de 1970, con tonos cálidos y texturas que añaden una sensación de realismo. Las calles de Brooklyn y Manhattan, filmadas en pleno invierno, ofrecen un telón de fondo perfecto para la historia.

Se reconoce también el papel que juega la música.

En un principio la película no me impresionó, pero en la medida que pasaron los días la entendí mejor y me gustó más.