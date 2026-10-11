“El talento de Navolato no tiene fronteras cuando encuentra oportunidades para crecer”...

Hace unos días, el portal de la Universidad Autónoma de Sinaloa anunció que uno de sus estudiantes del Doctorado en Ciencias de la Información realiza una estancia de investigación en Japón. Se trata del navolatense Raymundo Bueno Rivera. El también egresado de la carrera técnica de Informática de Conalep Navolato, colabora en el laboratorio de aceleradores de partículas KEK. Raymundo busca incorporar un monitor adicional que permita obtener información útil para el desempeño del acelerador y avanzar en su investigación. Esta estancia representa un paso importante para su tesis, ya que le permitirá tener contacto directo con los investigadores que forman parte del proyecto. Su estancia se prolongará hasta el dos de diciembre y estará bajo la responsabilidad de Dmitri Liventsev. Además, esta oportunidad le permitirá actualizarse en la aplicación de herramientas de inteligencia artificial desarrolladas para su proyecto, así como colaborar con científicos de varios países. Al concluir esta etapa, podrá aportar y compartir nuevos resultados con el equipo científico. El mayor de los éxitos para Raymundo...

Esta semana serán los festejos por el 50 aniversario de la secundaria General Simón Bolívar, por lo que se tiene preparada una agenda de actividades dentro de la institución que dirige María del Rosario Gil. Habrá reuniones, entrega de reconocimientos a egresados, personal administrativo y docente, así como conversatorios. Las actividades culminarán con una comida-baile de gala, amenizada por la banda orquesta Máster. Esta escuela es una referencia para muchas generaciones que han dejado una importante historia en sus aulas. Seguramente, muchos de sus egresados se reunirán para disfrutar y recordar grandes momentos vividos en aquellos tiempos. Además, será una oportunidad para saludar a tantas personas, pues, de unos años a la fecha, pocos eventos sociales hemos tenido en nuestra ciudad debido a los acontecimientos delictivos que vive la entidad. Así que agende su asistencia y convoque a sus ex compañeros...

Se anunció la novena edición de El Cañero Cultural, del 23 al 29 de noviembre, con una gran convocatoria de artistas locales y foráneos que presentarán poesía, fotografía, danza, música, libros, pintura y una serie de trabajos que mostrarán el talento de quienes se darán cita durante esos días. Cada edición se ha distinguido por una importante participación artística que muestra, a través de diversas expresiones, la creatividad, originalidad y belleza con que los seres humanos se expresan mediante la cultura y las artes. Estén pendientes... Los que también ya empiezan con los preparativos para instalarse son los verbeneros, que, durante los primeros 10 días del próximo mes, comienzan a darle luz y movimiento al corazón de la ciudad: nuestra plazuela Vicente Guerrero. Si bien es cierto que la presentación de muchos de los espacios no siempre ofrece la mejor imagen, pero al final, la asistencia recurrente de la población durante el día y la noche es lo más importante. La verbena es parte de las tradiciones que reúnen a las familias y dan movimiento al centro de Navolato...

Pasando a otro tema, hago mención de los cumpleaños de esta semana, destacando a Yovana Tamayo, Diego Montoya, Mariana Moraila, Margarita Sobampo, Benito Leal, Amparo Alcaraz, Anabel Bojórquez, Aarón Jiménez, David Salvador Morales, Yeye Inzunza, Mariana Patrón, Ediel Torres, Mónica Ávila, Mariangel García, Judith López, María Luisa Sánchez, Fernando Osuna, Laura Santiesteban, Pepe Carrillo, Gris Quintero, Tonatiuh Castro, Abel Acosta, Nadia Pérez y Marisol López. Hoy cumplen años Pilar Cadena, Rocío Zamora, Aarón Hermosillo y Guillermo Hernández Leal. Mañana cumplirán años Francisco Petris Ruiz, Carlos Castro, Juan Manuel Sainz, Ángel Torres y Reynaldo Aguerrebere. Para todos, mis mejores deseos...

En el ámbito de la vida pública, destaca la invitación que circula de Movimiento Ciudadano en Navolato, pues el próximo 24 de octubre se tomará protesta a los responsables del partido naranja. La coordinación operativa, equivalente a la presidencia municipal del partido, recaería en Rafaela Plata López, mientras que la secretaría estaría a cargo del también regidor Juan Pablo Sicairos Avitia. Por su parte, el PRI mantiene presencia en eventos y visitas a comunidades, mientras que el PAN local luce dividido en, por lo menos, dos grupos internos: uno encabezado por la presidenta municipal del partido y otro vinculado a la dirigencia estatal. Morena, con sus distintos grupos internos, continúa promoviendo a quienes podrían aparecer en las boletas electorales. Mientras tanto, su posible aliado, el PT, buscaría que alguna de las candidaturas que se acuerden para Navolato corresponda a ese partido, en caso de mantenerse la alianza y ya trabajan en las propuestas. Por el lado del PAS, todavía no se define si competirá solo o acompañado, aunque lo que sí se observa es una estructura menos amplia que la de elecciones anteriores. Habrá que estar atentos a cómo se acomodan las piezas rumbo al próximo año...

Por hoy, mis lectores, la dejamos hasta aquí. Nos leemos el próximo lunes en la sección Palco, del periódico Noroeste.