La ciudadanía pintó su raya en el ámbito nacional con relación al bloque político de derecha. Es imposible que regresen al poder político, por la estela de agravios que dejaron en esa etapa de 36 años que gobernaron en contra de los intereses del pueblo, con prepotencia inaudita, sin ningún recato ni respeto por el pueblo.

La reforma al Poder Judicial ha sido aprobada de manera apabullante por los diputados, pese a la oposición de la minoría prianista. Ahora pasará a la Cámara de Senadores donde, estamos seguros, pasará, porque es un clamor popular reformar el corrupto sistema de justicia y permitirle a la población que elija jueces y magistrados. No pasan de ser patéticos los desahogos de la Oposición ni las burdas maniobras de los ministros de la Corte, que no podrán detener una reforma que le compete al Poder Legislativo. Como se dice, la reforma va, es indetenible. La potestad de aprobarla radica ahora en la Cámara de Senadores, una vez que se aprobó multánimamente en la Cámara de Diputados.

No tenemos ningún resquemor sobre su aprobación esta semana. Para frenar la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República la minoría opositora no cuenta con la fuerza necesaria para lograr sus fines, aunque no deja de protagonizar escaramuzas sin alternativa ni fuerza suficiente para imponerse. Su pérfida intención contenedora, lo repetimos rotundamente, es imposible, cuando se cuenta con una bancada débil, incapaz de imponer sus puntos de vista.

Mientras, el partido Morena y sus aliados cuentan con una mayoría calificada en el Senado para aprobar la reforma. De seguro, en el curso de la presente semana, amplios sectores de la población empezarán a encabritarse, por la testarudez de la Oposición, que no quiere atender el mandato popular, expresado en las urnas de manera contundente el 2 de junio, donde abrumadoramente el pueblo dio su visto bueno al plan C, propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. La Oposición se aferra a su terquedad política, busca por todos los medios encontrar una forma que le permita detener la reforma al Poder Judicial. Lo cierto es que está completamente nulificada, sin ningún asidero que le permita parar la reforma. Eso es imposible, lo hemos repetido reiteradamente, están completamente desfasados de la realidad política que priva en el territorio nacional.

La Oposición se encuentra en un callejón sin salida, sin alternativa en materia de Justicia, sólo añora dejar intacto el sistema de impartición de justicia, el cual, como todo mundo sabe, está aceitado por la corrupción y es completamente obsoleto y desfasado de la realidad social que prevalece en el ámbito nacional. Por su necedad, la Oposición está en la lona, como dice coloquialmente la gente; por más que brinque y salte, no tiene bases legales ni morales que le permita detener la reforma del Poder Judicial. La gente dice que “ni yendo a bailar a Chalma” los opositores podrán alcanzar sus objetivos, sencillamente, por donde le busquen, están derrotados.

Y es que ante la ciudadanía se encuentran defenestrados y para que vuelvan a contar con el apoyo popular está en chino. Su debacle, respecto a la ciudadanía, va en serio; es sencillamente imposible que regresen al poder. Tenemos la certeza de que la derrota histórica de los partidos de derecha es definitiva, porque por parte de los ciudadanos están vetados y difícil será que logren en el futuro recuperar cotos de poder; su derrota, ante la voluntad popular de elegir a los jueces, es definitiva.

La ciudadanía pintó su raya en el ámbito nacional con relación al bloque político de derecha. Es imposible que regresen al poder político, por la estela de agravios que dejaron en esa etapa de 36 años que gobernaron en contra de los intereses del pueblo, con prepotencia inaudita, sin ningún recato ni respeto por el pueblo. Cuando tuvieron el mando realizaron reformas abiertamente retrógradas en contra de los intereses populares, eso está expresamente señalado con índice de fuego por la sociedad.

Ese negro periodo de 36 años que gobernó el prian los ciudadanos no lo olvidan nunca, allí estriba la causa de la derrota histórica que los ciudadanos están propinando a todo lo que significa la derecha (y corifeos que los acompañan). Todo mundo conoce su actuación en contra de los intereses del pueblo. Por más que busquen las derechas congratularse con los ciudadanos, es imposible que lo logren, pues sus trayectorias políticas en el poder fueron funestas.

En este país cada vez la democracia va a prevalecer de manera ostensible.

Con los intereses de la ciudadanía no se juega, ésta tiene muy bien delimitados sus intereses y sus medios para lograr el bienestar para todos, en eso tiene plena claridad política, no se anda con medias tintas.