La historia de este gran país ha tenido una constante en su historia: siempre buscando salir del subdesarrollo. Los dos descalabros más funestos, los de mayor quebranto, que ha sufrido nuestro pueblo y frenaron cumplir el anhelo de tener progreso con democracia, fueron la dictadura porfirista, a la cual fue necesaria una Revolución para derrocarla; y el negro periodo del neoliberalismo, que duró 36 años de saqueo y entrega de los bienes nacionales.

Durante el infausto periodo neoliberal los gobiernos se dedicaron a desmantelar los avances de la Revolución, plasmados en la Constitución de 1917. Fue el periodo de los gobiernos prianistas, que reformaron más de 500 veces los artículos de la Constitución, desmantelándola de todo lo que favorecía al pueblo y modificándola en favor de los intereses de los potentados. Durante ese nefasto periodo, la derecha y sus aliados estuvieron de plácemes o, como dice el pueblo, en Jauja.

La fiesta de la corrupción de los gobiernos neoliberales llegó hasta el 2018, cuando triunfó el gobierno de la cuarta transformación. A partir de esa fecha, la oposición de derecha ha estado empeñada en desarrollar campañas de odio, con alegatos llenos de sofismas, lenguaje soez y denuestos sin fin, en contra del gobierno actual, sin lograr incidir en lo más mínimo, sin hacer mella en el ánimo del pueblo. Mientras la Oposición denuesta al Gobierno, los ciudadanos reciben los programas de bienestar y ven tangiblemente mejoras tanto en la realidad personal como en la del País. Estos logros los valoran positivamente, provocando un cambio en su entorno, entonces los infundios que esparce la derecha no tienen eco.

En relación con el diferendo que actualmente se ventila en el Congreso de la Unión, hay la seguridad plena de que la reforma a la Suprema Corte de Justicia se concretará en la primera quincena de septiembre. El paro de los trabajadores de la judicatura no tendrá mayor trascendencia, puesto que son manejados por medio de la manipulación y sus argumentos no tienen ningún sustento. La reforma al Poder Judicial va a realizarse porque es una demanda de la ciudadanía, que anhela que la institución de Justicia se ponga al servicio de la población y no de las elites privilegiadas, como ocurre en la actualidad.

Nuestro País, en el presente sexenio, ha tenido importantes avances en muchos renglones que no se pueden negar; por el contrario, los ciudadanos los valoran en toda su dimensión y están convencidos de que México marcha por buen rumbo. Su población espera tiempos mejores, sin ninguna duda, eso se vislumbra de manera tangible, no se necesita tener grandes dotes para percibir que el pueblo aplaude la continuidad de un programa político de progreso con bienestar, que le garantice tiempos mejores. En el grueso de la ciudadanía se percibe un estado de ánimo pleno de alegría y buenas expectativas en la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien inicia su gobierno a partir del 1 de octubre próximo.

Es halagador el futuro que le espera a este gran país, como lo hemos reiterado. Se sentaron las bases en el presente sexenio, por más que la Oposición vocifere y niegue cualquier avance por sistema. El país tiene un sólido y halagador futuro, de eso hay seguridad plena, camina por buen sendero, el tiempo lo va a ir corroborando con hechos ciertos. En lo que afirmamos, partimos de realidades objetivas, en los hechos que van impactando a la ciudadanía. Estamos convencidos de que vivimos tiempos interesantes en México. Le queda menos de un mes al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ya se valora que deja un legado histórico de mucha trascendencia, en obras de infraestructura, en programas de bienestar, en política exterior y en defensa de la soberanía nacional.

De esto la ciudadanía está convencida: el Presidente Andrés Manuel López Obrador va a trascender en la historia nacional como un Presidente que dejó un gran legado en favor de su pueblo, eso es insoslayable. Lo que AMLO hizo por el pueblo, éste lo va a grabar en su memoria consagrándolo como uno de los mejores presidentes de la historia.

El pueblo sabe reconocer a sus verdaderos guías, por sus hechos en favor de los que menos tienen. Y, como dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador: “amor con amor se paga”, así va a ser indiscutiblemente.