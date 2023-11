Acapulco, a diferencia de otros lugares donde han azotado huracanes en nuestro País, es destino meramente turístico, donde esta rama genera de manera directa e indirecta el sustento de cientos de miles de habitantes, por lo que el que no pueda operar como destino turístico es un tema que no debe ser minimizado. Por lo pronto, si puede apoyar, apoye.

Es imposible que solamente haya aspirantes presidenciales, ya han empezado a surgir aspirantes al Senado, presidencias municipales y diputaciones, tanto federales como estatales. Empecemos por el Senado: esta semana se anunció que el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y hoy Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza, buscará contender por la Senaduría de nuestro Estado; también surgió el interés del Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, pero al momento no se ha registrado. Quien sí ya lo hizo es Enrique Inzunza, así como la actual Senadora Imelda Castro, quien buscará la reelección.

Ahora bien, si usted creía que no habría algún otro aspirante por parte del partido en el poder, pues sí lo hay, ya que también se registró el ex Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro. ¿Usted quien creé que obtenga la candidatura?

En el caso de diputaciones federales del partido en el poder, se han registrado José Manuel Luque Rojas buscando la candidatura del distrito 04, el que comprende a Guasave, Ahome, Juan José Ríos, El Fuerte y Choix; Serapio Vargas Landeros por el distrito 06 y Juan Carlos Patrón Rosales por el distrito 01; el plazo para registrarse para un diputación federal o Senaduría por Morena aun no vence cuando se escriben estas líneas, por lo que es posible que surjan nuevos candidatos, pero no se desespere, el próximo 18 de noviembre sabremos quienes serán los candidatos.

También hubo movimientos en el Frente Amplio por México, ya que esta semana la presidenta del PAN en el estado señaló que ellos aceptarían que Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder moral del Partido Sinaloense, sea el candidato del frente para el Senado, aclarando que esto en caso de que el PRI lo acepte. Quien también ha levantado la mano es Sergio “Pío” Esquer, el cual manifestó esta semana el querer ser candidato al Senado por el Frente Amplio por México.

Ahora bien, si los partidos políticos se están preparando para el próximo proceso electoral, pues también el órgano electoral lo está haciendo, vale la pena recordar que el INE hace algunos días aprobó los criterios de paridad en donde determinó que, de las nueve elecciones gubernamentales del próximo año, cinco deberían ser para mujer y cuatro para hombre, esto en atención a la paridad de género.

El acuerdo fue impugnado por Movimiento Ciudadano argumentando que se vulneran los principios de legalidad electoral, configuración legislativa, autoorganización, autoderminación partidista, entre otros. ¿Usted cree que si el acuerdo hubiera establecido cinco hombres y cuatro mujeres también se hubiera impugnado? Veremos que resuelve el Tribunal. El acuerdo del INE deja ver un antecedente de que la paridad deberá de respetarse, por lo que los partidos deben de poner atención en que los aspirantes que se registren no sean solamente hombres.

Cambiando de tema, lo ocurrido en Acapulco es serio, quizá más serio aún es que el Gobierno haya intentado monopolizar la ayuda, seguramente más de uno extrañará el Fonden, me refiero a la manera en que operaba anteriormente no a lo que se modificó y que al parecer no está funcionando como se esperaba.

Acapulco, a diferencia de otros lugares donde han azotado huracanes en nuestro País, es destino meramente turístico, donde esta rama genera de manera directa e indirecta el sustento de cientos de miles de habitantes, por lo que el que no pueda operar como destino turístico es un tema que no debe ser minimizado. Por lo pronto, si puede apoyar, apoye.

PD 1. “Tus derechos no existen, desde que violaste, robaste o asesinaste a otros”._ Nayib Bukele, Presidente de El Salvador.