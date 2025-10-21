AXA vs. hospitales y médicos

Cuando el paciente sí tiene seguro de gastos médicos mayores, la gran mayoría de los hospitales y los médicos que ahí trabajan o se relacionan con ellos, infla los precios de todo, desde honorarios médicos, medicamentos y estudios. Y no conformes con eso, cobran medicamentos que realmente no aplican y cobran por estudios que no hacen.

Si se pregunta la razón por la cual las primas que les cobran las aseguradoras por los seguros de Gastos Médicos Mayores son cada año más y más altas al grado de llegar a ser prácticamente impagables, la respuesta es muy sencilla: es por culpa de los hospitales y los médicos.

Así es, si usted llega a un hospital lo primero que le preguntan es si tiene seguro de gastos médicos mayores y si responde que sí, agárrese porque la cuenta le va a salir 200 o 300 por ciento más cara.

En un experimento que se hizo recientemente al mismo paciente, en el mismo hospital, los mismos médicos, la misma medicina y estudios y el mismo nivel de atención, la cuenta le salió en 300 mil pesos cuando les dijo que no tenía seguro de gastos médicos mayores y en un millón 300 mil pesos cuando les dijo que si tenía ese seguro.

La enorme diferencia entre ambas cuentas se debe a la sencilla razón de que, cuando el paciente sí tiene seguro de gastos médicos mayores, la gran mayoría de los hospitales y los médicos que ahí trabajan o se relacionan con ellos, infla los precios de todo, desde honorarios médicos, medicamentos y estudios.

Y no conformes con eso, cobran medicamentos que realmente no aplican y cobran por estudios que no hacen.

Es obvio que las aseguradoras que tienen que pagar esas cuentas infladas no se van a quedar cruzadas de brazos.

Lo que hacen es simplemente trasladar esos costos a sus clientes, o sea, a usted y a mí, y por eso las primas de los seguros de gastos médicos mayores aumentan descomunalmente año tras año en lugar de aumentar razonablemente como hace años.

Harta de que le metieran tantos goles y de estar perdiendo clientes que empezaron a cancelar sus seguros de gastos médicos mayores, una de las mayores aseguradoras del mundo (AXA), ha iniciado acciones legales, civiles y penales, en contra de algunos hospitales y médicos.

Lo que busca AXA es que los hospitales y médicos dejen las malas prácticas que les he platicado y así no tener que trasladar los costos a los asegurados.

Como en todo negocio, hay hospitales y médicos honestos, pero desafortunadamente la gran mayoría, más o menos el 90 por ciento de ellos, lleva cotidianamente a cabo las malas prácticas referidas.

En esta ciudad la fama pública se ha encargado de darnos a conocer cuáles son los hospitales y médicos abusivos y en cuales sí se puede confiar.

En EEUU esas prácticas se conocen como fraude de seguros, tienen consecuencias civiles y penales y han llevado a hospitales al cierre y a la quiebra, y a los médicos y dueños de los hospitales a la cárcel y a tener que pagar cantidades multimillonarias por daños y perjuicios.

En México no hemos llegado a tanto, pero al menos AXA ya abrió el camino. Si usted, un amigo o familiar ha sido víctima de estas malas prácticas, no importa la empresa con la que tenga contratado su seguro de gastos médicos mayores, póngase en contacto con nosotros para orientarlo si puede formar parte de alguna acción colectiva.