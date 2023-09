@article19mex / Animal Político @Pajaropolitico

La búsqueda de la verdad no es un capricho, sino una necesidad imperante en cualquier sociedad que aspira a la justicia. Mantener viva la memoria de los estudiantes desaparecidos es un acto de resistencia contra el olvido y la impunidad.

23 de septiembre, 2023

La impunidad persistente

Verdad y Memoria

La búsqueda de la verdad no es un capricho, sino una necesidad imperante en cualquier sociedad que aspira a la justicia. Mantener viva la memoria de los estudiantes desaparecidos es un acto de resistencia contra el olvido y la impunidad. La sociedad civil, las familias y personas defensoras de derechos humanos se niegan a permitir que estos jóvenes sean olvidados. Su memoria se convierte en un faro que ilumina el camino hacia la justicia y la rendición de cuentas.

La búsqueda de la verdad y la construcción de la memoria son fundamentales para la justicia en el caso Ayotzinapa. Mantener viva la memoria de los estudiantes desaparecidos es un acto de resistencia y un homenaje a su lucha. El hecho de que el caso siga sin resolverse después de nueve años refleja una lucha constante por parte de las familias de los estudiantes desaparecidos. Es una lucha no solo por conocer la verdad sobre lo sucedido, sino también por responsabilizar a quienes tienen la obligación de brindar justicia y protección a las y los ciudadanos.

Exigiendo justicia

A pesar de los años transcurridos, la lucha por la justicia no se ha detenido. Es importante destacar que las autoridades tienen la obligación de investigar, reparar el daño y garantizar que hechos como los ocurridos en Ayotzinapa no se repitan. La lucha por la justicia es un llamado a la prevención de futuros abusos por parte de las fuerzas de seguridad e instituciones y políticas que permitieron que este crimen ocurriera. Garantizar que hechos similares no se repitan es parte integral de la búsqueda de justicia.

La búsqueda de la verdad no es solo una lucha por los 43 estudiantes desaparecidos, sino también una lucha por el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a vivir en un país donde se respeten los derechos humanos y se garantice la seguridad. Es un llamado a que las autoridades cumplan con su deber de proteger a la población y brindar justicia. La memoria de los 43 jóvenes sigue viva y su legado es un recordatorio constante de la necesidad de un sistema de justicia transparente y efectivo en México.

–

La autora es Silvia Ruiz, coordinadora de Prevención para el programa de Protección y defensa para ARTICLE 19 México y Centroamérica.