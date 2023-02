Los pueblos de todo el mundo luchan por alcanzar una vida digna y justa, que les permita ver su entorno con tranquilidad y llevar una convivencia social en fraternidad, donde se respire una paz permanente, una alegría sin sobresaltos de ninguna naturaleza. La paz es una de las demandas más sentidas en el mundo, entre los pueblos de las más diversas razas. Es una aspiración universal, muy sentida en todas las latitudes, no hay comunidad que no aspire a alcanzar un mundo donde prevalezca la paz y no la guerra, la convivencia y no la violencia debe ser la disyuntiva.

