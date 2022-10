¿Con quién hubiera simpatizado Miguel Hidalgo?, pregunta Zelensky; AMLO responde con críticas

Luego que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuestionara durante la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con quién hubiera simpatizado Miguel Hidalgo y Costilla o Miguel Hidalgo, sacerdote insurgente, que en México, se le conoce como el Padre de la Patria, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó, el 6 de octubre del 2022, que él respeta posturas. Sin embargo, criticó el envío de armas a territorio ucraniano.

“No, pues yo respeto mucho a todos. Había un entrenador, a ver, post, post, post Covid, Bora, Bora, es que es post Covid largo, je,je. Bora decía: ‘respeto’, ‘yo respeto’, lo cuestionaban y ‘respeto’”, respondió el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Nuestra postura es la de la neutralidad porque lo que queremos es la paz. Y claro que nosotros estamos en contra de las invasiones, pues si hemos padecido invasiones de España con intentos de reconquistar, dos invasiones de Francia, dos invasiones de Estados Unidos, nos han costado sangre, martirio, territorio”, dijo el político tabasqueño.

“Pero al mismo tiempo hay cosas que no alcanzamos a comprender. ¿Cómo es que pide Ucrania que se le acepte en la OTAN y no se les permite, y lo que se decide es enviarles armas. ¿Y quién pone los muertos?”, respondió el presidente de México, quien insistió en su propuesta de una tregua y la participación del papa Francisco y el Secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en un plan de paz.

“¿Y por qué no aceptar nuestra propuesta, de que se forme un comité para conseguir la paz? Proponemos al papa Francisco, al primer ministro de la India, Modi, al secretario Guterres de la ONU, se hizo la propuesta, no, salieron a declarar que estábamos a favor de uno de los que participan, no, queremos la paz, eso sería lo mejor”, urgió López Obrador.

“Porque imagínense proponemos una tregua, ¿qué no sé puede alcanzar?, ¿la diplomacia no puede alcanzar un acuerdo?, ¿para qué están las Naciones Unidas?, ¿por qué no una tregua para parar la guerra, que terminen las confrontaciones, el intervencionismo?”, agregó el político tabasqueño.

“Y que nos demos cinco años de paz para que los gobiernos nos dediquemos por entero a atender las necesidades de los pueblos, la pobreza, la migración, la violencia ¿A quién beneficia la guerra? Dicen, a la industria bélica, pues yo pienso que ni a la industria bélica, no beneficia a nadie, eso es lo más irracional que puede haber, entonces ojalá y se logre que se dé un acuerdo”, finalizó el presidente mexicano.

“Necesitamos su apoyo. ¿De qué lado estaría Simón Bolívar en la guerra que desató Rusia contra Ucrania? ¿A quién hubiera apoyado José de San Martín? ¿Con quién simpatizaría Miguel Hidalgo? Creo que no ayudarían a alguien que sólo está saqueando un país más pequeño, como en un momento hicieron los colonizadores”, preguntó Zelensky, el 5 de octubre del 2022, en un video grabado y hablando en inglés.

“[Rusia] deliberadamente lleva a diferentes países al borde de la inanición, a través de una crisis alimentaria artificial, que lleva a las personas a la pobreza a través de los precios y la crisis energética, ambas artificiales”, señaló el presidente ucraniano.

“Necesitamos su apoyo para llevar la paz más rápido a nuestra gente. Seré honesto, yo sé que en algunos países miembro de su organización, desafortunadamente la perspectiva rusa de esta guerra es dominante, pero es una perspectiva forzada (...) Rusia gasta miles de millones de dólares en propaganda para crear esta falsa impresión. Les pido ver la situación desde lo que su gran continente ha pasado”, dijo Zelensky.

El 25 de marzo de 2022, la OEA pidió el fin de posibles “crímenes de guerra” en Ucrania, en una resolución apoyada por 28 de los 34 miembros activos del bloque regional. Luego, el 21 de abril del presente año, la Organización de los Estados Americanos suspendió a Rusia como observador permanente.

HAY “MUCHOS MÁS” CANDIDATOS MEJORES QUE ZELENSKI PARA EL NOBEL DE LA PAZ, CRITICA AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó, el 5 de octubre del 2022, que se pueda proponer a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como posible candidato al premio Nobel de la Paz del presente año y aseguró que hay “muchas más” opciones que, a su juicio, son mejores.

El político tabasqueño cuestionó “con todo el respeto” una petición que atribuyó al Parlamento Europeo y que, en realidad, reúne a decenas de políticos de dicho continente, que reclamaron en marzo del presente año, que Zelensky fuese tenido en cuenta para los Nobel de 2022, pese a haberse cerrado el plazo de inscripción.

“Con todo respeto del Parlamento Europeo, proponiendo como candidato a Nobel de la Paz al presidente de Ucrania, independientemente si participamos a favor de uno o de otro, ¿cómo uno de los actores en el conflicto de la guerra va a recibir el Nobel de la Paz?”, declaró el mandatario mexicano.

“¿Qué no hay otros que luchan por la paz? ¿Por qué no el papa Francisco, el mismo director de la ONU [António Guterres]? Deben de haber muchos, muchos más”, cuestionó el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Además, López Obrador hizo estas críticas al Parlamento Europeo, mientras se quejaba de organismos internacionales que cuestionan sus políticas de militarización, como mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional.

“Son esos organismos que se han dedicado a cuestionarnos y la OEA [Organización de Estados Americanos], y la misma ONU en derechos humanos. Entonces, ¿para qué invitamos a esos organismos si están cooptados por el conservadurismo mundial, por el autoritarismo mundial?”, expuso el político tabasqueño.

El papa Francisco; la activista sueca Greta Thunberg; el presentador británico David Attenborough, la Organización Mundial de la Salud (OMS); y, la disidente bielorrusa Sviatlana Tsikhanouskaya, son otros de los nominados al premio Nobel de la Paz del presente año, que se entregará viernes 7 de octubre del 2022, tras recibir el respaldo de los legisladores noruegos.

Entre los candidatos al galardón del 2022, también figuran: el Gobierno de Unidad Nacional de Myanmar, formado por opositores al golpe de Estado del año pasado; y, el ministro de Asuntos Exteriores de Tuvalu, Simon Kofe.

El premio Nobel de la Paz es uno de los cinco galardones que fueron instituidos por el fabricante de armamentos, inventor e industrial sueco Alfred Nobel, junto con los premios en Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura.

Se otorga anualmente desde 1901, con algunas excepciones, “a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos alzados y la celebración y promoción de acuerdos de paz”, según dice el testamento del propio Alfred Nobel.

Por voluntad de su fundador, quien recibe dicho galardón es seleccionado por el Comité Noruego del Nobel, integrado por cinco personas determinadas por el Parlamento de Noruega. Este premio es el único que se otorga en Oslo. Los otros cuatro se otorgan horas después, en Estocolmo, Suecia.

RECHAZAN PLAN PARA TERMINAR GUERRA EN UCRANIA POR SECTARISMOS E INTERESES DE ÉLITE, AFIRMA AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió, el 18 de septiembre del 2022, a Mykhailo Mykhailovych Podolyak, asesor del Jefe de la Oficina del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, al afirmar que su plan que busca la paz por la guerra entre Rusia y Ucrania es desechado, debido a sectarismos e intereses de élite.

“Repito el discurso de la propuesta para lograr la paz alterada por la guerra de Rusia y Ucrania. Lo hago porque muchos no la conocen y otros la desechan debido a sectarismos o intereses de élite (...) Sin embargo, es un deber tratar de salvar vidas y evitar sufrimientos en esos países. Está de por medio detener la inflación y la crisis económica y de bienestar en todo el mundo”, escribió el mandatario mexicano en su cuenta de la red social Twitter.

En un par de tuits, el político tabasqueño adjuntó dos fotografías y el enlace a un video del discurso que dio el 16 de septiembre del 2022, desde la la Plaza de la Constitución, informalmente conocida como Zócalo, cuando encabezó el desfile cívico militar que conmemoró los 212 años del Grito de Independencia, en el cual participaron, en total, 18 mil 145 elementos de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, también a través de Twitter, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, expresó que México reprueba cualquier tipo de invasión y describió el plan de paz que el presidente López Obrador presentará en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Con el objetivo de salvar vidas y evitar sufrimientos a los pueblos del mundo, provocados por la Guerra en Ucrania: alta inflación; aumento de los combustibles; y la escasez de alimentos, el presidente @lopezobrador_ lanzó un plan de paz que presentará en la Asamblea de @ONU_es (...) México reprueba cualquier invasión (ha sido invadido 5 veces). Plan de paz: -Tregua de 5 años de conflictos bélicos, incluidas pruebas nucleares y de misiles; y dedicar recursos para atender los problemas económicos de los pueblos. Sin paz no hay desarrollo económico ni justicia”, indicó el vocero del Gobierno Federal en un par de tuits.

El 17 de setiembre del 2022, Mykhailo Mykhailovych Podolyak, asesor del Jefe de la Oficina del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, acusó que el plan pacificador propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es para su beneficio político y sólo busca darle tiempo a Rusia para que se rearme y siga invadiendo a Ucrania.

“Los ‘pacificadores’ que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas sólo causan sorpresa. @lopezobrador_, ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces su ‘plan’ es un plan ruso”, expresó Podolyak, en su cuenta de la red social Twitter.

El asesor del presidente ucraniano, que se convirtió en uno de los representantes de Ucrania en las negociaciones de paz ruso, ucranianas durante la invasión rusa, que comenzó el 24 de febrero del 2022, dijo que, sin embargo, sabe que la mayoría de los mexicanos conoce el significado de libertad y las razones por las cuáles lucha su país.

“Muchas gracias por las palabras correctas y excelente posición. No tengo absolutamente ninguna duda de que entre los mexicanos la gran mayoría entiende lo que es la Libertad y lo que lucha Ucrania”, mencionó Podolyak, de 50 años de edad, en otra publicación, que también retuiteó la Embajada ucraniana en México.

El 16 de septiembre del 2022, desde la la Plaza de la Constitución, informalmente conocida como Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el desfile cívico militar que conmemoró los 212 años del Grito de Independencia, en el cual participaron, en total, 18 mil 145 elementos de las Fuerzas Armadas.

Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, así como de invitados especiales, entre los que destacaron Evo Morales Ayma y José Alberto Mujica Cordano, también conocido como Pepe Mujica, ex presidentes de Bolivia y de Uruguay, respectivamente, y miembros de su gabinete, el titular del Poder Ejecutivo Federal presenció el desfile en el que participaron 7 mil 380 elementos de la Guardia Nacional, 2 mil 108 del Ejército, mil 57 de la Armada y 379 de la Fuerza Aérea.