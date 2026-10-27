Brasil reelige a la izquierda

Wall Street cerró al alza este lunes, impulsado por las acciones tecnológicas y de semiconductores, luego de que Anthropic presentó su solicitud para debutar en Bolsa, lo que renovó el interés de los inversionistas por el sector de inteligencia artificial.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil mixta en Asia y casi totalmente positiva en Europa y América. Wall Street cerró al alza este lunes, impulsado por las acciones tecnológicas y de semiconductores, luego de que Anthropic presentó su solicitud para debutar en Bolsa, lo que renovó el interés de los inversionistas por el sector de inteligencia artificial. Así, el Dow Jones registró su segunda sesión de ganancias en las últimas tres jornadas, mientras que el SP500 y el Nasdaq interrumpieron una racha de dos sesiones consecutivas a la baja.

La solicitud de Anthropic, desarrolladora de Claude, favoreció especialmente a las empresas vinculadas con los semiconductores y la infraestructura de inteligencia artificial. El prospecto presentado ante los reguladores reveló un rápido crecimiento de los ingresos de la compañía, pero también pérdidas cuantiosas, lo que pone de relieve tanto el potencial comercial de esta tecnología como los elevados costos de desarrollarla. En este contexto, Anthropic también estaría en conversaciones para contratar capacidad informática adicional con Nscale, en un acuerdo que podría alcanzar un valor de 45 mil millones de dólares y contemplaría un segundo centro de datos con capacidad de 460 megavatios en Virginia Occidental.

El miércoles se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambio, entre 3.75 y 4.00 por ciento en un panorama complicado. Por un lado, el empleo ha crecido menos de lo esperado, con solo 29 mil empleos nuevos en septiembre, por otro, la inflación sigue alta, en 3.7 por ciento. El jueves, un día después de la decisión de política monetaria, se publicará el Producto Interno Bruto y la inflación en gasto al consumo de septiembre. Estos datos no influirán en la decisión de esta semana, pero sí en la discusión sobre un posible aumento de tasas en diciembre, por lo que será relevante la postura de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal.

En México, los mercados accionarios cerraron la sesión del lunes con pérdidas, a contracorriente de las ganancias registradas en Wall Street, en un entorno relacionado con la presión de emisoras de elevada ponderación. Con ello, el Índice de Precios y Cotizaciones anotó su tercer día consecutivo a la baja, mientras el FTSE BIVA alcanzó su segundo día con pérdidas en las últimas tres sesiones.

En notas locales, Coca-Cola Femsa reportó una mejora de sus ingresos mayor a la esperada durante el tercer trimestre, pese a enfrentar un entorno de consumo retador en México que siguió limitando sus resultados. Por su parte, Cemex dijo que el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos impulsó la demanda por sus productos, lo que a su vez se reflejó en sus resultados trimestrales. Hacia adelante espera mayores beneficios por esta tecnología, de la mano de una implementación en su propio negocio.

En asuntos energéticos, tenemos que los precios internacionales del petróleo iniciaron la semana con pérdidas, luego de que el Ministro de Defensa de Arabia Saudita sostuviera conversaciones con líderes iraníes en Teherán, en un intento por aliviar las crecientes tensiones entre ambos países. Así, el barril de crudo estadounidense, West Texas Intermediate, cayó 1.46 por ciento, a 101.76 dólares, mientras que el crudo europeo, Brent del Mar del Norte, retrocedió 0.78 por ciento, a 115.81 dólares por barril. Con estos movimientos, los dos referenciales interrumpieron una racha de dos sesiones consecutivas de ganancias.

Destacó que el Ministro de Defensa de Arabia Saudita, el Príncipe Khalid bin Salman, se reunió este lunes con el Presidente Masoud Pezeshkian, de Irán, y con el Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei. En las conversaciones también participaron el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, Asim Munir, y el jefe de la inteligencia turca, Ibrahim Kalin. Pakistán y Turquía mantienen vínculos de cooperación en materia de seguridad con Arabia Saudita. El encuentro en Teherán ocurrió en un contexto de crecientes tensiones regionales, luego de que los hutíes, aliados de Irán, intensificaron sus ataques contra Arabia Saudita desde Yemen en las últimas semanas. Las ofensivas contra objetivos civiles, incluidos aeropuertos, amenazan con ampliar el conflicto en Oriente Medio.

En temas cambiarios, observamos que el peso mexicano inició la primera jornada de la semana con una apreciación de 10 centavos frente al dólar, al cotizar al cierre del lunes en 18.56 unidades interbancarias por dólar. Según algunos analistas, el peso mexicano y el peso colombiano se encontraron entre las pocas divisas que registraron avances frente al dólar en la sesión, comportamiento que se atribuye a que los inversionistas redujeron su exposición al real brasileño y favorecieron otras monedas de la región.

El movimiento ocurre después de que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva obtuviera la reelección para un cuarto mandato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, celebrada el domingo 25 de octubre. Lula obtuvo 51.8 por ciento de los votos, frente a 48.2 por ciento de Flávio Bolsonaro. De acuerdo con analistas especializados, el resultado electoral ha generado preocupación sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas brasileñas, ante la posibilidad de que continúe una política de elevado gasto público y se dificulte la estabilización de la deuda.

Por otra parte, los mercados globales registraron una menor volatilidad ante el descenso de los precios internacionales del petróleo. Las cotizaciones de los energéticos retrocedieron mientras persistían los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán. Durante la mañana de ayer comenzó a circular información sobre un posible viaje de mediadores de Arabia Saudita y Turquía a Irán para continuar las negociaciones en busca de una solución al conflicto. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.