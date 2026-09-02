Candidaturas: ¿se pueden filtrar las lealtades? (Parte 1)

El nuevo filtro para detectar riesgos criminales entre candidatos enfrenta un problema mayor: en la política, las relaciones de poder suelen operar mediante pactos informales de lealtad que desbordan las reglas.

¿Cómo nos relacionamos?

Este 10 de septiembre se inicia el proceso electoral en el que se competirán más de 20,000 cargos de elección popular, incluidas 17 gubernaturas. Fue creada, en el seno del Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, responsable de “recibir de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente, los listados de personas que pretendan postular como candidatas a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral para que, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realice un análisis de riesgo sobre sus perfiles”. Se trata de revisar “la existencia o no de un riesgo razonable sobre posibles actividades delictivas”. La entrega de la información “se realizará de manera voluntaria” y las personas que pretendan ser postuladas manifestarán “conformidad de que su perfil sea objeto de un análisis de riesgo”.

¿Cómo medir un riesgo de posibles actividades delictivas?

Si bien puede haber herramientas para identificar comportamientos que arrojan indicios de conductas penales, por ejemplo, a través del análisis patrimonial, me interesa hacer notar un ámbito muy diferente: el relacional, es decir, un ámbito estrictamente subjetivo. ¿Por qué? Porque hace mucho tengo claro que, lejos de someter regularmente nuestras interacciones en México al principio de igualdad ante la ley, más bien lo hacemos a través de negociaciones informales donde las leyes son parte precisamente de las herramientas disponibles. Habría que hacerse la pregunta más básica una y mil veces: ¿cómo nos relacionamos? En especial, cuando se nos dice que será un mecanismo legal (formal) el que filtrará a miles de personas aspirantes a ser candidatas para, se supone, dejar pasar solo a quienes no representan un riesgo criminal. Medir con herramientas formales las relaciones que se organizan más a través de la informalidad puede ser una tarea fracasada incluso antes de comenzarla. Yo creo que nuestras relaciones, y en particular las relaciones de poder, ya sea en lo público, o en lo privado, se deben explicar con las herramientas que buscan descifrar lo que son los comportamientos, no lo que deberían ser en clave jurídica. Y si algo he encontrado que está por encima del diseño normativo de nuestras relaciones, son las actitudes y los discursos empaquetados como “lealtad”. Lo descubrí como una paradoja; primero porque me encontré la práctica de violar las normas justamente a nombre de la lealtad... a las normas; la familia de apellidos es vasta: lealtad institucional, lealtad a la patria, lealtad a la nación, lealtad a la historia y, tal cual, a la ley misma. ¿Violar la ley por lealtad a la ley? Sí, por ejemplo, dentro del refugio de la “seguridad nacional”, a su vez instrumentalizada como “razón de Estado”.

¿Qué es la pirámide relacional narcisista?