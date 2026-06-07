Chihuahua, una entidad acosada por el crimen organizado

Chihuahua enfrenta una compleja disputa entre diez organizaciones criminales agrupadas en cuatro bloques. Mientras La Línea ha recuperado territorio y domina 26 municipios, el Cártel de Sinaloa se fragmentó en la Mayiza, los Chapitos y los Salazar, ampliando con ello la competencia criminal en todo el estado

Chihuahua es una entidad estratégica para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos por sus 805 kilómetros de frontera, sus 10 cruces internacionales y la importancia de Ciudad Juárez como uno de los principales puntos de ingreso de narcóticos al mercado estadounidense.

Durante décadas, el estado estuvo bajo la influencia del Cártel de Juárez, organización que alcanzó su mayor poder bajo el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes y, posteriormente, de Vicente Carrillo Fuentes. La violencia se mantuvo relativamente contenida gracias a “La Federación”, una alianza de cooperación y no agresión entre los cárteles de Juárez y Sinaloa.

La ruptura de ese acuerdo se dio en 2007, tras la incursión del Cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez, por orden del Chapo Guzmán, que detonó una guerra que convirtió a Chihuahua en la entidad con más homicidios del país entre 2008 y 2011, mientras que Ciudad Juárez fue el municipio más violento de México durante ese mismo periodo.

Aunque la violencia disminuyó posteriormente, los grupos armados surgidos de ambos cárteles continuaron operando en distintas regiones del estado. Hoy, Chihuahua enfrenta dos desafíos: la fragmentación del Cártel de Sinaloa en facciones rivales y la recuperación territorial de La Línea del Cártel de Juárez, que ha aprovechado la crisis interna de su principal competidor.

Las organizaciones que se disputan Chihuahua

La disputa por Chihuahua involucra a 10 organizaciones criminales que conforman cuatro diferentes alianzas. La primera de estas alianzas es la de la Línea y el Cártel de Juárez, que se ve reforzada por la Empresa y Barrio Azteca, la cual mantiene buenas relaciones con el Cártel Jalisco Nueva Generación y Tren de Aragua.

Las otras tres alianzas son producto de la fragmentación del Cártel de Sinaloa. La segunda la conforman la Mayiza con la pandilla de los Mexicles; la tercera son los Chapitos con la banda de los Artistas Asesinos y la cuarta son los Salazar del Cártel Independiente de Sonora que, aunque autónomos, llevan buena relación con la Mayiza.

En 2012 el Cártel de Sinaloa tomó parcialmente el control de Ciudad Juárez, todo parecía indicar que los días del Cártel de Juárez estaban contados, sobre todo después del arresto en 2014 de Vicente Carrillo Fuentes. Sin embargo, en dicha crisis la Línea fue tomando fuerza y a partir de 2019 comenzó a recuperar territorios que le había arrebatado el Cártel de Sinaloa.

Hoy la Línea, que es la marca que identifica a los remanentes del Cártel de Juárez, tiene presencia en 45 de los 67 municipios de Chihuahua, donde además es la organización dominante en el Valle de Juárez (Incluido Ciudad Juárez), en el corredor Jiménez-Camargo-Delicias, además de la capital, Chihuahua. De hecho, hay 26 municipios en donde la Línea es la organización dominante.

Como aliados de la Línea se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación, que provee drogas para su trasiego y mantiene una presencia esporádica en cuatro municipios, y Tren de Aragua, que participa en la extorsión a migrantes y el negocio de la prostitución, con presencia en dos municipios.

También Barrio Azteca, una banda de pandilleros originarios de El Paso que mantienen el control de varias colonias de la periferia de Ciudad Juárez y La Empresa, que es quizá la banda más poderosa en Ciudad Juárez, la cual tiene una relación compleja con la Línea, a veces de cooperación, pero en ocasiones de disputa, aunque su influencia se limita a Ciudad Juárez y Chihuahua capital.

Por su parte, la Mayiza tiene presencia en 53 municipios, y su zona de influencia se encuentra en el centro de la entidad en la zona aledaña al municipio de Cuauhtémoc, donde operan a través de Gente Nueva “El Tigre”, la zona de Ojinaga y en el sur, en Guadalupe y Calvo, en donde lo hace a través de “Los Cabrera”. Por lo que tiene control de 17 municipios.

Los Chapitos vieron mermada su posición en Chihuahua a partir de la guerra con la Mayiza y su rompimiento con los Salazar, pero aun así mantienen presencia en 30 municipios, en los cuales, en 14, que se encuentran en el sur de la entidad, tienen dominio a través de la célula de los Salgueiro Nevárez.

Por último, la parte oeste de la entidad que colinda con Sonora es dominada por los Salazar del Cártel Independiente de Sonora, los cuales tienen presencia en 26 de los 67 municipios de la entidad, de los cuales dominan en 10. Hasta hace un par de años eran aliados de los Chapitos, pero se separaron de éstos y ahora son un bloque autónomo.

Dejar la política a un lado

Más allá de la disputa política que hoy se vive en Chihuahua, con el enfrentamiento de Morena con la Gobernadora del PAN, Maru Campos, lo cierto es que urge una coordinación efectiva entre los gobiernos federal y estatal para hacer frente a las organizaciones criminales que se pelean Chihuahua, porque poco importará quien gane las elecciones de 2027 si recibe un estado fragmentado y amenazado por los cárteles de la droga.

Solo para dimensionar, en el municipio de Juárez hay presencia registrada de las 10 organizaciones criminales identificadas en este artículo; en Chihuahua capital hay ocho; en Parral, cinco; en Madera, Guachochi, Coronado, Guadalupe y Calvo y Guadalupe hay cuatro, y en todos los municipios del estado hay presencia de al menos una organización.

El autor, Víctor Manuel Sánchez Valdés es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: victorsanval@gmail.com / Redes: @victorsanval