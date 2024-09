Una reforma judicial ideada en la cabeza de López Obrador, impulsada por los más radicales del movimiento morenista, y abrazada -pocos saben si con gusto o con cierta dosis de resignación- por la Presidenta electa y su equipo.

De qué está hecho el Senado

La posibilidad de crear un bloque de contención en el Senado a las reformas del llamado “plan C” del Presidente López Obrador depende de personajes que podrían encontrar en esta batalla una manera de salvar cara y desmarcarse de su propio desprestigio.

Del lado del PAN, la bancada está encabezada por el dirigente Marko Cortés, y formalmente coordinada por Guadalupe Murguía, electa por Querétaro.

Entre el resto de senadores y senadoras que conforman el folclórico mosaico destacan Ricardo Anaya, ex candidato presidencial; Lilly Téllez, ex aspirante presidencial; Enrique Vargas, líder de facto del panismo del Estado de México; los ex gobernadores Mauricio Vila, de Yucatán; Miguel Márquez, de Guanajuato, y Francisco Ramírez Acuña, de Jalisco, y los ex alcaldes Juan Antonio Martín del Campo, de Aguascalientes, y Miguel Ángel Yunes Márquez, de Veracruz.

Este último, hijo del ex Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, ha sido especialmente presionado en las últimas horas para emitir su voto, pues su padre, su hermano y él mismo enfrentan acusaciones de corrupción por las que podrían enfrentar procesos penales.