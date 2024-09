Adán Augusto López Hernández, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, negó que la llamada “cuarta transformación”, conformada también por los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), intentara “comprar” o presionar a los legisladores de oposición, para conseguir el voto que necesitaban, en el Pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, para alcanzar una mayoría calificada y poder aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Sin embargo, el ex titular de la Secretaría de Gobernación reconoció que a los dos legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) -de Michoacán y Tabasco, Araceli Saucedo Reyes y José Sabino Herrera Dagdug, respectivamente-, que se pasaron a su grupo parlamentario, los compensaron con las presidencias de dos comisiones del Senado de la República, en “agradecimiento”.

“Es mentira, no están ofreciendo nada a nadie. Nunca lo hemos hecho, nunca, jamás [...] Solamente será el convencimiento. Por ejemplo, los dos compañeros senadores que se sumaron a la bancada, la senadora Araceli Saucedo y el senador Sabino Herrera, por unanimidad todos los compañeros, les dijimos que a ellos, en agradecimiento y en un reconocimiento, tendrían una presidencia de comisión cada uno de ellos”, indicó López Hernández.

Afuera de la casa de transición de Claudia Sheinbaum Pardo, mandataria nacional electa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, rechazó que fuera verdad la supuesta compra de sufragios de legisladores de oposición, ya que, según afirmó, habían hablado con algunos, pero para tratar de convencerlos de las “bondades” de la reforma, por lo que confió en que la “4t” tendría más de un nuevo voto.

“Yo he platicado, estoy hablando del [Partido de la Revolución Democrática] PRI, he platicado con alguno de ellos. Sí, hemos intentado convencerles de la trascendencia histórica que sería el apoyar la reforma judicial [[..] Cuando se hace política de buena manera, se intenta convencer”, sostuvo.

Asimismo, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del (PRI), denunció que su bancada en el Senado había recibido amenazas y hasta ofertas de “decenas de millones de pesos”, para cambiarse a Morena o ausentarse de la votación de la reforma al PJF.

“Informar de las presiones que nuestro grupo parlamentario ha sufrido, senadoras y senadores, presiones brutales, amenazas por parte del oficialismo jamás vistas en el Congreso y en nuestro país. Ofertas de decenas de millones de pesos para migrar a la bancada morenista o ausentarse de la votación”, declaró el político campechano.

El dirigente nacional del PRI, también conocido como “Alito”, insistió que también había amenazas de “uso faccioso” de las fiscalías en contra de los legisladores de oposición, de sus familias y hasta presiones del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Esto es inaceptable pero, las y los priistas estamos firmes, con carácter, y con firme convicción en la defensa de la democracia y las instituciones de nuestro país... A nosotros nadie nos dobla y nadie nos echa para atrás”, añadió.

El dirigente nacional priista recordó que había una suspensión definitiva dictada por Martha Eugenia Magaña López, titular del Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Morelos, con la quien ordenó frenar la discusión de la minuta, que ya fue aprobada, en lo general y en lo particular, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Alito” Moreno Cárdenas afirmó que a pesar de las “amenazas”, el bloque de 15 senadores priistas votaría en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación, cuando iniciara la discusión en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

“A pesar de todo ello, hoy queremos anunciar que el priismo en el Senado de la República, hemos acordado con el Comité Ejecutivo Nacional, el voto unificado. En el bloque de los 15 senadores votaremos en contra de la minuta de la propuesta de la reforma al Poder Judicial”, destacó.

El líder nacional priista dijo que la ciudadanía podía confiar en ellos, porque iban a resistir a cada una de las “presiones por más abusivas que sean”. Además, respecto al senador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien tenía un supuesto problema de salud, recordó que él ya había dicho que estaría presente en el Pleno del Senado, y, de no ser así, le pidieron pudiera solicitar su licencia, para que su suplente pudiera votar en contra.

“El senador Miguel Riquelme ha dado entrevistas y a mí en los personal, en comunicación telefónica, me ha asegurado que en franco proceso de recuperación y de darse de alta de la institución de salud, aquí estará con nosotros el día lunes y que votará en contra de la reforma y también compartí que de no estar o no tener posibilidad de estar que solicite licencia para que estemos completos los 15 senadores del PRI y votemos en bloque en contra de la reforma al Poder Judicial”, explicó “Alito”.

Por último, Moreno Cárdenas hizo un llamado al resto de los senadores de oposición, a que se mantuvieran firmes. “Que los cañonazos desde el oficialismo no les haga mella, el futuro de nuestro país, el futuro de sus hijos, de sus nietos, de las familias mexicanas está en riesgo, no hay nada más importante que el pueblo de México”, enfatizó.

“No solo (sic) asistiremos a la sesión y votaremos en contra de la Reforma al Poder Judicial todas y todos los Senadores del PAN, sino que también nuestros 22 suplentes estarán en la CDMX, listos para acudir ante cualquier eventualidad. ¡Estamos comprometidos y unidos!”, escribió, el 5 de septiembre de 2024, en su cuenta de la red social X, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Un día antes, entrevistada por la periodista Azucena Uresti Mireles -en Radio Fórmula-, la coordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Senado, dio a conocer que integrantes de la llamada “4t” habían contactado a legisladores del PRI y MC.

“Sé que ha habido una acción de los grupos oficialistas, de los aliados para buscar doblar, comprometer, comprar, amenazar de diferentes formas a algunos integrantes del Senado que formamos parte de la oposición para obtener el voto que hace falta”, comentó Munguía Gutiérrez.

“Esperamos que nos mantengamos firmes porque tenemos un compromiso con quienes votaron por nosotros [...] Han estado llamando a legisladores del PAN y sé de otros partidos también [...] Son presiones a MC y seguramente al PRI”, abundó.

Además, Murguía Gutiérrez aseguró que el voto a favor que le faltaba a Morena y a sus aliados, no saldría de su bancada, debido a que los 22 senadores panistas, incluida ella, ya se habían comprometido a emitir su sufragio en contra, en cuanto fuera el momento de la discusión de la reforma al PJF.

“Nos hemos pronunciado de viva voz cada uno de nosotros; en conferencia en el Senado hicimos este pronunciamiento [...] Estamos unidos y tenemos este compromiso. Hacemos un llamado a las fuerzas de oposición para mantenernos en este tenor”, finalizó.

“Claro que a varios les han ofertado, les han dicho, pero se han mantenido firmes, unidos y firmes para defender a México. Les han hecho diferentes ofertas y les han generado diferentes amenazas a algunos de ellos”, dijo, por su parte, Marko Antonio Cortés Mendoza, presidente del CEN del PAN.

El 5 de septiembre de 2024, Francisco Javier García Contreras, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Colima, concedió la primera suspensión provisional contra la discusión de la iniciativa de la reforma al PJF, en el Senado y el posterior envío del dictamen a los congresos estatales.

“Se concede la suspensión provisional de los actos reclamados a Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil, para el efecto siguiente: que las autoridades responsables no materialicen el acto reclamado, esto es, no se lleve a cabo la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma a la Constitución en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como en todas las legislaturas del país”, indicó.

“En específico el tópico jurídico relativo al Poder Judicial, pues es un hecho notorio que ya se llevó a cabo en la discusión, análisis y votación del dictamen correspondiente, aprobado con 22 votos a favor y 17 en contra y cero abstenciones, por lo tanto, las etapas subsecuentes es la de la discusión ante la Cámara Diputados y posteriormente en la de Senadores, así como las legislaturas estatales correspondientes, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal”, agregó.

La demanda contra la iniciativa de reforma, fue también la primera que se interponía por una persona o entidad que no era parte del Poder Judicial de la Federación.

Con el fallo de García Contreras, sumaban 4 suspensiones las otorgadas contra la reforma judicial, dos por Martha Eugenia Magaña López, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, contra el trámite legislativo y otra por Felipe Consuelo Soto, titular de Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, mismo que no impedía la votación, pero sí el envío del dictamen a las legislaturas estatales.