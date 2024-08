En éstos índices internacionales es como se nos ve y se nos evalúa desde afuera, pero la solución o buena parte de ella está en lo interior, en nosotros mismos, gobierno, partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanos.

Con la intención de fortalecer algunas de las opiniones personales y generales expresadas en columnas anteriores, se comentarán diversos índices publicados sobre factores socioeconómicos de México que, si bien no tienen un orden sistemático, pudieran servir a los escasos lectores de éstos artículos:

1. Según el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en su estudio “Las reformas a la Constitución en la era de la alternancia, se señala que “Desde su promulgación en 1917, hasta febrero de 2024, se han aprobado 256 reformas a la Constitución, modificándose en 770 ocasiones... 117 artículos de los 136 que contiene, (sólo 19 se han mantenido sin cambios)”. En este sexenio López Obrador ha propuesto 10 iniciativas de reforma de las que se han aprobado cinco, pero, en su último paquete propone al menos 16 reformas constitucionales, entre ellas las referentes al Poder Judicial y Electoral.

En Estados Unidos, no llegan a 10 las reformas constitucionales, básicamente porque su estructura es de enunciados y principios y no de soluciones prácticas y casuísticas, pues en México se cree y se sabe que lo que no está en la Constitución, no se respeta o es fácilmente modificable.

2. Según expone el ex Rector de la UNAM, José Narro Robles, en su columna del 15 de julio en El Universal, “...en materia de desarrollo social, salud, educación, competitividad y estado de derecho, México se ubica en la medianía, o francamente en la parte baja de las calificaciones”. “En el índice de Gini que mide la desigualdad, se ocupa el lugar 139 entre 169 naciones; en el de desarrollo humano estamos apenas en la medianía con el lugar 77 entre 193 países; en el global de competitividad estamos en el lugar 45 entre 141; en materia de innovación ocupamos el puesto 58 entre 132 países evaluados y en Estado de Derecho se está en uno de los peores rendimientos con el lugar 116 entre 142 naciones”.

Ya para rematar expone el doctor Narro que “en materia de salud, aunque en 2018 no estábamos bien... ahora estamos peor... Dentro de los 38 integrantes de la OCDE, en muchos de los indicadores ocupamos el último lugar y en el conjunto de ellos, están mejor Costa Rica, Chile y Colombia”.

Propone el ex Rector que: “uno de los temas que debe modificarse es el de la polarización. Basta ya de continuar con la división y el enfrentamiento... incluidos los partidos políticos...”.

En éstos índices internacionales es como se nos ve y se nos evalúa desde afuera, pero la solución o buena parte de ella está en lo interior, en nosotros mismos, gobierno, partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanos.

3. Para confirmar algunos de los índices ya expuestos, Reforma publica el 12 de Junio el Índice del Estado de Derecho que prepara el World Justice Project, una organización internacional, en el que México descendió de 0.42 al 0.41 en el que cero significa ausencia de legalidad y uno el máximo cumplimiento del estado de derecho. El problema se agrava al estudiar los 32 estados del País pues de ellos 13 bajaron todavía más en el ranking y 14 se estancaron... sólo cinco subieron una décima”.

En éste índice se mide: “los límites al poder gubernamental, la corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, orden y seguridad, justicia civil y justicia penal...”. Se analiza no sólo el nivel nacional sino que se desciende a los estados del País.

4. A mayor abundamiento, el Periódico Noroeste publicó el 4 de mayo la columna de Animal Político en la que se señala que “...tres relevantes evaluaciones internacionales concluyeron que México enfrenta graves problemas de derechos humanos... que por separado señalan: el Departamento de Estado de EUA, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“En el reporte del Departamento de Estado se hace un balance sobre la persistencia en México de violaciones a derechos humanos que quedan impunes, en homicidios... desapariciones forzadas, torturas...” etc.

Amnistía Internacional señala también que “...los homicidios y desapariciones forzadas han aumentado en los últimos 16 años...”

La Comisión Internacional identifica que “...continúa siendo preocupación el elevado número de desapariciones sin una debida investigación...”.

El lector puede así sacar sus propias conclusiones, aunque todavía hay más.