Comprando confianza

En las últimas semanas se han acercado a mi despacho varias personas que no son de la ciudad y que lamentablemente fueron sujetos de fraudes inmobiliarios.

Las quejas van desde que no les entregaron lo que les prometieron o de plano, el desarrollador huyó con el dinero y no construyó nada.

Todos tienen en común que compraron en “pre-venta”, es decir, compraron viendo una maqueta o una presentación en video.

Como en toda industria, hay desarrolladores inmobiliarios muy serios y confiables, hay algunos abusivos y hay verdaderos pillos.

No es la primera vez y lamentablemente no será la última, en que compradores de buena fe entreguen su dinero y no reciban nada a cambio o reciban una cochinada.

Este es un foco amarillo que los desarrolladores inmobiliarios serios deben empezar a tomar en cuenta si no quieren que los pillos echen a perder el negocio.

Cada fraude inmobiliario golpea la confianza de los compradores y es un golpe para esa industria.

Para que usted no sea víctima de un fraude inmobiliario, siga estos sencillos consejos:

1. Antes de soltar su dinero, investigue la reputación del desarrollador inmobiliario.

2. Tómese su tiempo para investigarlo, no lo haga de prisa. Afortunadamente la buena o mala reputación de los desarrolladores inmobiliarios es algo que es fácil de investigar.

3. Asegúrese de que tiene oficinas físicas y que tiene al menos cinco años en el negocio.

4. Si va a comprar en preventa, además de firmar el contrato respectivo, asegúrese de que se firme un anexo donde aparezca perfectamente detallado y con fotos de la publicidad respectiva lo que le prometen entregar.

5. Pregunte por otros desarrollos que ya haya terminado de construir el desarrollador y vaya a verlos físicamente para que se de una idea de la calidad de lo que le prometen entregar y que no hubo vicios ocultos.

6. Si compra en preventa, el contrato correspondiente debe estar inscrito en PROFECO. Si no lo está es una señal de advertencia de que usted puede ser víctima de un fraude inmobiliario.

7. Invierta en contratar un abogado local confiable que investigue al desarrollador y revise los documentos legales que se deben firmar. La inversión no le saldrá cara y le dará tranquilidad.

Cuando compra en preventa básicamente lo que usted está comprando es “confianza” así que asegúrese de que deposita su confianza en alguien que sí la merece.

Se trata de que no compre problemas, así que haga su tarea y no compre en preventa a menos de que esté 100 por ciento seguro de que está haciendo trato con alguien que ya tiene experiencia en el ramo (al menos cinco años) y cumple entregando lo que promete.

Siga estos consejos, sobre todo contratar un abogado (le saldrá más barato contratarlo antes que después del problema) y le aseguro que su inversión quedará protegida y, sobre todo, que usted podrá dormir tranquilamente.