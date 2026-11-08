Con la quincena comprometida: ¿cómo espera el Gobierno que sea su economía en 2027?

El presupuesto para 2027 se presentó como un paso hacia unas finanzas públicas más sanas. Pero si hacemos las cuentas por persona, la foto es otra: casi todo el ingreso ya está comprometido

Las finanzas del Gobierno se parecen a las de un hogar muy endeudado. Cada quincena tiene que pagar las tarjetas de crédito (la deuda), el apoyo para el adulto mayor (las pensiones), la colegiatura (nómina educativa), las medicinas (aportaciones al sistema de salud) y el recibo de luz (el subsidio a la energía eléctrica), entre otros conceptos. Además, le presta dinero al hijo para un negocio que ya no aporta como lo hacía antes (los apoyos a Pemex). Con cuentas tan justas, cualquier imprevisto lo pone en aprietos. Cada septiembre, con el Paquete Económico, el Gobierno presenta algo muy parecido a ese presupuesto de una familia: cuánto espera recibir el próximo año, en qué lo va a gastar y cuánto tendrá que pedir prestado. La propuesta para 2027 se presentó como un paso hacia unas finanzas públicas más sanas. Pero si hacemos las cuentas por persona, la foto es otra: casi todo el ingreso ya está comprometido y el alivio que ofrece el paquete es marginal.

Las cuentas por persona

Imagina que los ingresos y gastos del Gobierno se reparten entre todos los que viviremos en México en 2027: 135.4 millones de personas según el cálculo del Consejo Nacional de Población (Conapo). Con todas sus fuentes de ingreso (impuestos, venta de petróleo, cuotas de seguridad social y otros ingresos), el Gobierno espera recibir 67 mil 630 pesos por persona, unos 5 mil 636 pesos por persona al mes. El problema es que ya tiene 65 mil 227 pesos por persona comprometidos en pagos que no puede dejar de hacer: pensiones, intereses de la deuda, nómina y recursos para estados y municipios, entre otros. Es decir, de cada 100 pesos que ingresen, 96 ya tienen dueño. Lo que le queda libre, su margen fiscal, son 2 mil 403 pesos por persona al año: unos 200 pesos por persona al mes.

¿Cuáles son esos compromisos?

1. Pensiones, el gasto que más crece. Suman 18 mil 325 pesos por persona: 13 mil 595 para jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 4 mil 729 para las Pensiones del Bienestar. En 2018 eran 9 mil 745 pesos; ya descontada la inflación, casi se duplicaron (+88 por ciento). Sin embargo, los ingresos del gobierno por persona apenas aumentaron 12 por ciento en el mismo periodo. 2. Estados y municipios (Participaciones y Aportaciones Federales). Por ley, el Gobierno debe enviar a las entidades federativas 16 mil 841 pesos por persona para que puedan brindar bienes y servicios públicos a la población. (Para llegar a esta cifra y evitar la duplicidad con el rubro de servicios personales, descontamos hasta el 90 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo). 3. La nómina. Son 15 mil 005 pesos por persona para pagar a quienes trabajan en el sector público. (Aquí sí se incluyen los recursos del FONE). 4. Los intereses de la deuda. Son 12 mil 234 pesos por persona, 53 por ciento más que en 2018 (4 mil 226 pesos adicionales). 5. La factura médica. Son mil 556 pesos por persona para las cuotas de seguridad social que le tocan al Gobierno federal. Son aquellos recursos que complementan las cuotas cobradas por el IMSS y financian al ISSSTE y al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). 6. El recibo de la luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Son 668 pesos por persona para mantener las tarifas eléctricas de los hogares por debajo de su costo. 7. Oxígeno para Pemex. Son 599 pesos por persona, muy por debajo de los 2 mil 024 aprobados para 2026. Ojo con este dato: volveremos a él.

¿Qué aporta el Paquete 2027?

Frente a lo aprobado para 2026, el margen crece apenas 167 pesos por persona al año, unos 14 pesos al mes. Los ingresos por persona suben 636 pesos, pero los compromisos también suben 468 pesos. Ese pequeño avance depende, sobre todo, de que Pemex necesite mucho menos apoyo. El paquete prevé que lo que el Gobierno le transfiere baje de 2 mil 024 a 599 pesos por persona, es decir, mil 425 pesos menos. Sin ese recorte, las cuentas no salen: el resto de los compromisos sube mil 893 pesos por persona, casi el triple de lo que aumentan los ingresos (636 pesos). Tampoco cambia mucho la necesidad de pedir prestado. Por cada persona, el Gobierno gastará unos 10 mil 034 pesos más de lo que ingresa, apenas 672 menos que en 2026. Con ese ritmo de endeudamiento, la deuda llegará a unos 160 mil pesos por persona. Casi todo lo que no está comprometido se pagará con deuda. Después de cubrir sus compromisos, el Gobierno piensa destinar 12 mil 437 pesos por persona para todo lo demás: becas, medicinas, seguridad, carreteras, agua. De esa cantidad, 10 mil 034 serán prestados. Cuatro de cada 5 pesos.

¿Cómo llegamos aquí?

En 2018 el margen era de 11 mil 756 pesos por persona, casi mil pesos al mes frente a los 200 pesos para 2027. Entonces, de cada 100 pesos de ingreso, 80 estaban comprometidos. Desde ese año, los ingresos por persona crecieron 7 mil 450 pesos, pero los compromisos crecieron 16 mil 803: más del doble. Las pensiones explican la mitad de ese aumento y los intereses de la deuda una cuarta parte. Resultado: el margen por persona se redujo alrededor de 80 por ciento.

Los riesgos

Para 2027 hay tres riesgos que podrían descuadrar el presupuesto del Gobierno. 1. Que los intereses de la deuda se encarezcan. El 16 de septiembre, la Reserva Federal de Estados Unidos subió su tasa de interés por primera vez desde 2023. Eso le deja menos espacio al Banco de México para bajar la suya, justo cuando el paquete supone una tasa de 6 por ciento, por debajo del 6.5 por ciento que mantiene desde mayo. Si la tasa no baja, o si sube, los intereses de la deuda costarán más de lo previsto. 2. Que Pemex vuelva a pedir prestado. No hay señales claras de que la petrolera pueda sostenerse sola. En 2025 necesitó 3 mil 184 pesos por persona. Si en 2027 requiriera lo mismo que este año, el margen caería a menos de mil pesos por persona y la diferencia tendría que cubrirse con más deuda. 3. Que los ingresos no aumenten al ritmo que se espera. El paquete necesita que los impuestos crezcan 5.9 por ciento real en 2027, sin nuevos impuestos ni alzas de tasas, y la economía solo explica cerca de dos puntos de ese aumento. Hoy la tendencia es la contraria: entre enero y junio de 2026 la actividad creció 1.2 por ciento, pero la recaudación tributaria apenas 0.4 por ciento real y el ISR cayó 6.2 por ciento. Lo que no se recaude tendría que cubrirse con más deuda o menos gasto.

El reto para 2027