Consideraciones sobre el Paquete Económico 2026

El pasado 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda presentó al Congreso de la Unión el Paquete Económico para 2026. En general, el Paquete es consistente con el resto de la política económica de la actual administración y presenta continuidad respecto a los presupuestos de años pasados. Ello implica que se mantendrá el sesgo anticrecimiento de las finanzas públicas, continuará una absorción mayoritaria por parte del sector público de los recursos financieros de la economía y permanecerá una ineficiente asignación del gasto público. En el debate actual se ha destacado la buena reacción que en general han tenido las agencias internacionales calificadoras de crédito hacia el Paquete presentado. Al respecto, es importante recordar que su calificación se refiere principalmente a la capacidad del gobierno de pagar sus deudas. Efectivamente, existe poca duda de que el gobierno pueda caer en una situación de impago en el corto o mediano plazos. Pero esto de ninguna manera significa que no existan aspectos muy preocupantes en la política de finanzas públicas. El Paquete Económico para 2026 esencialmente mantiene la política de finanzas públicas de la actual administración, caracterizada por un déficit total elevado e ineficiencias estructurales en el gasto público. A continuación, se resumen los principales puntos: - El Marco Macroeconómico resulta optimista particularmente en lo referente al crecimiento económico. Para 2025 se estima un cierre de crecimiento real del PIB entre 0.5 y 1.5 por ciento. Para 2026 el rango estimado es de entre 1.8 y 2.8 por ciento real. Estas cifras se encuentran por arriba de estimados internacionales y del propio Banco de México.

I. Aspectos macro

- A nivel macroeconómico el déficit presupuestal total (RFSP) se mantiene en niveles elevados. Se espera una ligera reducción de 4.3 por ciento del PIB en 2025 a 4.1 por ciento del PIB en 2026. Debido a la optimista estimación de ingresos totales para 2026 (crecimiento real de 6.3 por ciento), es probable que el déficit para 2026 sea más cercano a 4.5 por ciento del PIB. - El ritmo de consolidación fiscal está siendo más lento que el que se planteó al inicio de la administración. En el paquete económico para 2025, el gobierno propuso reducir el déficit total de 5.7 por ciento del PIB en 2024 a 3.9 por ciento en 2025 y a 3.2 por ciento en 2026. - Aun alcanzando el déficit esperado de 4.1 por ciento del PIB en 2026, éste se ubicaría significativamente por arriba del promedio histórico 2000-2018 de 2.6 por ciento del PIB. - Dado el elevado crecimiento del PIB nominal que espera la SHCP para 2026 (7.2 por ciento), los RFSP estimados para 2026 no elevarían el nivel Deuda Total/PIB, que se mantendría en 52.3 por ciento. No obstante, los problemas del elevado déficit son importantes: 1. El sector público absorbe una parte creciente y mayoritaria de los recursos financieros disponibles para la economía, lo cual desplaza al resto de la actividad económica, en particular a la inversión privada. Entre 2010 y 2019 el sector público absorbió 41 por ciento del ahorro total disponible en la economía, mientras que el sector privado (empresas y familias) utilizaron el 37 por ciento. Para 2024, las cifras fueron 59 por ciento para el sector público y 23 por ciento para el sector privado. 2. El costo financiero de la deuda pública se ha incrementado sustancialmente, lo cual reduce la disponibilidad de recursos para otros fines. En 2018 el costo financiero representó el 12 por ciento de los ingresos presupuestarios totales. Para 2026, se espera represente el 18 por ciento. 3. Si se mantienen déficits elevados en el futuro y un bajo crecimiento real del PIB, la única manera de mantener estable el cociente Deuda Total/PIB será vía niveles elevados de inflación.

II. Aspectos

estructurales