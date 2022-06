Cada vez existe una mayor evidencia científica sobre las afectaciones que ocasionan los residuos plásticos en las especies marinas. Por ejemplo, un estudio sobre tiburones ballena en el Golfo de California encontró en estos animales concentraciones de aditivos usados en los plásticos, lo que muestra que estos residuos están intoxicando a los seres vivos.

Referencias

[1] Fossi, M. C., Baini, M., Panti, C., Galli, M., Jiménez, B., Muñoz-Arnanz, J., Marsili, L., Finoia, M. G., & Ramírez-Macías, D. (2017). Are whale sharks exposed to persistent organic pollutants and plastic pollution in the Gulf of California (Mexico)? First ecotoxicological investigation using skin biopsies. Comparative Biochemistry and Physiology Part – C: Toxicology and Pharmacology, 199, 48–58. https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2017.03.002

[2] Cheryl Hankinsa,⁎, Allyn Duffya, Kathryn Drisco. Scleractinian coral microplastic ingestion: potential calcification effects, size limits, and retention. 2015.

[3] Greenpeace México, Estudio sobre el impacto de la contaminación por microplásticos en peces comerciales de México, 2019. https://www.greenpeace.org/mexico/publicacion/3377/estudio-sobre-el-impacto-de-la-contaminacion-por-microplasticos-en-peces-de-mexico/

[4] UAM, Casi 80 % de microplásticos contamina ecosistemas naturales, 2021. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/068-21.html

—

La autora es especialista en consumo responsable y cambio climático, campañista de Plásticos y Océanos en Greenpeace México e integrante de la Alianza México sin Plásticos.