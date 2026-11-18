En México la impunidad se aprende, se enseña y se reproduce. No es solamente la ausencia de castigo: también es un aprendizaje colectivo que normaliza la resignación, el silencio y la adaptación a la ilegalidad. Desmontarlo exige imaginar otro arreglo político y social.

Comencemos por lo aparentemente básico: la impunidad se aprende. Digo aparente porque en realidad saber qué aprendemos las personas y las sociedades y cómo no tiene nada de elemental. Menos cuando un aprendizaje se ha interiorizado al punto de ser parte constitutiva de nuestra manera de convivir. La impunidad es “nuestro pan de cada día”. Mañana, tarde y noche está ahí de una u otra manera.

Desde el Programa de Seguridad Ciudadana en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México acabamos de concebir un proyecto que llevará por nombre “Contrapedagogías de la impunidad” (inspirado en “Contra-pedagogías de la Crueldad” de Rita Segato), iniciativa que parte de esta hipótesis preliminar: la impunidad es un complejo proceso de aprendizaje colectivo que se autorreproduce.

Veamos lo evidente. La impunidad es una experiencia masiva cotidiana y su negación es un recurso político discursivo igualmente cotidiano. Hasta ahí lo que podemos reconocer más allá de la duda: practicamos la impunidad y la negamos a la vez. Es una aparente contradicción. Otra vez digo aparente porque esto parte de lo que debemos preguntarnos: qué función o funciones tiene usarla y negarla a la vez.

Habiendo hace mucho abrazado la teoría que entiende el quehacer político como un espectáculo, hemos confirmado que la impunidad adquiere justamente esa dimensión. Justo por aquí se activó nuestra hipótesis que asocia el espectáculo de la impunidad como parte de los mecanismos que la autorreproducen. Es cierto que la impunidad se esconde de algunas maneras, pero se muestra de otras. Podemos afirmar que no conocemos el universo de negociaciones que llevan muchos procesos penales hacia la impunidad, pero a la vez campea, es decir, sobresale a cielo abierto, se exhibe, en especial en eso que llamamos “escándalos”.

Sea clandestina o sea evidente a cielo abierto, en ningún caso la impunidad desequilibra el arreglo político y social. Entonces nuestras preguntas fueron detonadas por su funcionalidad. Entendemos que esto que se etiqueta como un supuesto problema mayor, en realidad nos organiza de manera tal que no importa en qué momento de la historia nos encontremos, aquella se sostiene, o tal vez incluso nos sostiene.