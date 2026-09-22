Impunidad: cimiento y cemento del sistema político

No es un defecto del sistema político ni una falla que pueda corregirse desde afuera: la impunidad forma parte de la arquitectura que sostiene el ejercicio del poder público. Mientras el acceso a la acción penal siga siendo un incentivo político, desmontarla implicaría agrietar el edificio entero.

En una definición básica, “un sistema político es el conjunto organizado de instituciones, leyes, actores y normas que determinan cómo se ejerce el poder público y cómo se toman las decisiones en una sociedad”. Propongo lo siguiente: si el sistema político es un edificio, entonces los cimientos que lo sostienen y el cemento que une sus piezas son la impunidad.

Vista así, la impunidad es una arquitectura política, es el componente organizador del diseño en nuestra forma de entender y ejercer el poder público. Es una “pieza estructurante porque erige construcción”, caracterizó mi colega Marisol Ochoa en una emisión de Ni plata ni plomo.

Hemos equivocado la comprensión de la impunidad porque la hemos entendido como un producto del sistema, cuando en realidad es ella misma la que constituye el arreglo político. La impunidad es constitutiva del propio sistema porque organiza la manera de ejercer el poder público. Si no hubiera acceso a la impunidad, sería otro sistema político, en otras palabras. Por eso la impunidad no cede; si cediera, se caería el edificio.

Nadie entre quienes ejercen o buscan ejercer el poder público entiende que la acción penal es indisponible, es decir, que en México se persigue o se es perseguido penalmente sin intermediación política. La subordinación a la ley, por encima de criterios de oportunidad, es propia de un sistema de incentivos extraño a nuestro edificio. Por eso una y mil veces los representantes de los partidos políticos se acusan entre ellos de manipular la ley en beneficio de la impunidad de los suyos. En efecto, todos tienen razón.

La impunidad no se puede desmontar porque ella misma sostiene. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, las piezas del edificio (instituciones, leyes, actores) están pegadas por el cemento que es la certeza de la disponibilidad de la acción penal. Romper tal certeza implica agrietar o fracturar el incentivo que une los componentes.