Crimen y longevidad: el futuro que México está perdiendo

Las desapariciones en México, concentradas en jóvenes, no solo reflejan una crisis de seguridad, sino un problema estructural con efectos en la demografía y el futuro económico del País. Mientras la población envejece, la violencia reduce la base generacional que sostendría el desarrollo, debilitando el relevo productivo, los sistemas de cuidado y el tejido social.

México envejece mientras desaparecen sus jóvenes

México supera ya las 130 mil personas desaparecidas. Esta cifra no es sólo un número, es la expresión de una violencia en México extendida, persistente y todavía no reconocida en toda su magnitud.

Las desapariciones no son aleatorias, muestran patrones claros. De acuerdo con los datos más recientes sistematizados por organizaciones como Red Lupa, más de la mitad de las personas desaparecidas en México son jóvenes, con una concentración particularmente alta entre los 15 y los 29 años. En el caso de los hombres, la violencia se vincula con dinámicas de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, enfrentamientos o desaparición en contextos criminales. En el caso de las mujeres, la desaparición aparece con mayor frecuencia asociada a redes de trata de personas, explotación sexual o feminicidio.

El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha señalado que en México este fenómeno tiene características generalizadas y sistemáticas y, por ello, ha remitido el caso mexicano a la Asamblea General de la ONU. No se trata de hechos aislados. Es una dinámica sostenida que atraviesa regiones, contextos y generaciones, con cifras de guerra en un país en el que, formalmente, no hay una.

La discusión pública ha abordado esta tragedia desde la seguridad, los derechos humanos y la justicia con toda claridad y razón, pero hay una dimensión que apenas comienza a asomarse: su impacto en la estructura demográfica de México en el largo plazo.

México está envejeciendo. No es un fenómeno aislado, es parte de una transición demográfica más amplia en la que aumenta la esperanza de vida y cambia la composición por edades de la población. Este proceso implica que cada vez más personas vivirán más años y dependerán durante más tiempo de sistemas económicos, sociales y de cuidado que no necesariamente están preparados para sostener esa vida prolongada.

El desafío se encuentra justamente en el punto en el que las sociedades tendrán personas más longevas y necesitarán también generaciones que vivan esa transición en condiciones integrales para poder no solo vivirla, sino contribuir a su sostenimiento.

Lo que estamos viviendo es una paradoja: México envejece mientras pierde de manera sistemática a su población joven.

La cifra de más de 130 mil personas desaparecidas no representa una pérdida demográfica neutra. Está concentrada en edades clave en términos socioeconómicos y comunitarios. No estamos perdiendo población al azar. Estamos perdiendo a quienes, en condiciones normales, construirían trayectorias laborales, formarían familias, sostendrían sistemas de cuidado, podrían contribuir a la innovación, la transformación y al funcionamiento del país en las próximas décadas.

Este cruce no es menor. Introduce un ángulo que no estamos viendo y cuyas implicaciones no acabamos de dimensionar: la violencia como factor demográfico que altera la base generacional.

Las implicaciones no son inmediatas, pero sí profundas.

En términos demográficos, se debilita el relevo entre generaciones. En términos económicos, se reduce la población en edad productiva que sostendría el crecimiento y la estabilidad futura. En términos sociales, se fragmenta el tejido comunitario y se multiplican las ausencias que no pueden reemplazarse.

La dimensión de género atraviesa este proceso, no como un dato accesorio, sino como parte de su estructura. Hombres y mujeres jóvenes enfrentan riesgos distintos, pero en ambos casos el resultado es el mismo: trayectorias interrumpidas. En un país donde las mujeres viven más, pero en condiciones de mayor vulnerabilidad económica, estas dinámicas tienen efectos diferenciados en la manera en que se sostienen las familias y los cuidados en el largo plazo, y esta realidad se profundizará en el futuro.

Las desapariciones no sólo interrumpen vidas individuales. Reducen la base sobre la que se construye el futuro.

En este contexto, la respuesta del Estado es doblemente preocupante. No reconocer su responsabilidad en el problema o eludirla está afectando no solo el presente, sino que está condicionando el futuro.

Cuando la respuesta se mantiene en una lógica defensiva -disputando cifras, desconociendo responsabilidades o fragmentando el diagnóstico- se pierde de vista esa dimensión y, al perderla, se deja de intervenir sobre las variables que definen el futuro.

La desaparición no solo elimina vidas en el presente. Reduce el margen de maniobra del país hacia adelante, y ese es un costo que no aparece en los balances de seguridad, pero que se acumula en silencio en la estructura social.

Un país no se define solo por cuántos años viven sus habitantes, sino por cuántas trayectorias individuales permite que florezcan y se desarrollen.

México está alargando la primera variable mientras interrumpe la segunda. Ese desajuste -entre vivir más y no permitir que una parte de su población llegue a desplegar una vida completa- no es coyuntural. Es señal de un problema estructural que todavía no estamos abordando como tal.