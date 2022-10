Cuando la evidencia, te evidencia

juanalfonso@uas.edu.mx / Twitter: @juanalfonsoML / IG: juanalfonsomejia.mx / FB: juanalfonsomejia.mx

Si con las becas no alcanza y el enfoque debe centrarse en trayectorias educativas, inhibir cualquier posibilidad de abandono o desempleo en el futuro nada tiene que ver con crear 100 nuevas universidades, Benito Juárez. La evidencia te dice, de manera reiterada, que de 100 niños que inician la primaria, sólo 17 llegan a nivel superior. ¿Para qué quieres universidades nuevas, si tus jóvenes no están llegando a ese nivel educativo? ¿Por qué no llegan? Necesitas replantear tu malla curricular en el nivel medio superior y superior, no gastar en más universidades de pobre nivel educativo.