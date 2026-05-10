¿Cuánta inversión pública realizan los estados por cada peso que destinan al pago de su deuda?

El nuevo semáforo estatal de deuda muestra que el margen de los estados para invertir depende de cuánto destinan al pago de sus obligaciones financieras. En un contexto de menor crecimiento, alta dependencia de transferencias federales y aumento de la deuda pública, la capacidad de impulsar infraestructura y desarrollo está en riesgo, lo que vuelve clave mejorar la asignación del gasto.

Aunque veamos lejos temas como el presupuesto de nuestro estado, detrás de cada peso asignado hay decisiones: financiar el funcionamiento del gobierno, invertir en infraestructura y cumplir con compromisos financieros. Sin embargo, no todas esas decisiones son completamente libres, pues los gobiernos enfrentan restricciones. Éstos deben cubrir sus obligaciones, como el pago de la deuda, al mismo tiempo que financian su funcionamiento y la inversión pública. Por eso, ante limitaciones fiscales de la Federación, entender en qué gastan los gobiernos estatales es una pregunta que importa, y mucho.

¿Poco margen fiscal?

A nivel federal, los Pre-criterios Generales de Política Económica de 2027 confirman un panorama con numerosos retos por delante. Si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que México crecerá entre 1.8 por ciento y 2.8 por ciento en 2026, este rango es más optimista que el consenso del mercado, que ronda alrededor de 1.5 por ciento. Esto es relevante porque un menor crecimiento implica menores ingresos públicos. A esto se suma un entorno internacional lleno de incertidumbre, pues el conflicto por el Estrecho de Ormuz en Medio Oriente ha elevado los precios de energéticos y presionará la inflación, mientras que la política proteccionista comercial de Estados Unidos, que es el destino de más del 80 por ciento de nuestras exportaciones, añade volatilidad tras la imposición de aranceles a distintos países y el inicio del proceso de revisión del T-MEC. Por otra parte, aunque se planea una paulatina reducción del déficit público, el saldo de la deuda pública seguirá aumentando, alcanzando alrededor del 55 por ciento del PIB en 2027. Es decir, el país enfrentará un escenario con numerosos riesgos y posiblemente menos espacio para gastar, mientras la deuda sigue creciendo. Lo anterior afecta tanto al Gobierno Federal, como a los estados. Una menor recaudación, junto con presiones en los precios de energéticos y condiciones financieras más restrictivas, puede traducirse en menos transferencias federales. Estas transferencias, principalmente participaciones y aportaciones, dependen en buena medida de la Recaudación Federal Participable, es decir, de los ingresos que la Federación comparte con las entidades. Cuando esta recaudación se desacelera, los recursos disponibles para financiar servicios como salud, educación o seguridad también pueden reducirse. En ese sentido, no solo es importante saber cuánto se invierte, sino también cómo se utilizan los recursos disponibles. Por ello, desde México, ¿cómo vamos? presentamos el nuevo semáforo estatal de deuda pública que permite observar cómo los gobiernos locales asignan sus recursos. Es decir, cuánta inversión pública realiza un estado por cada peso que destina al pago de su deuda. Así, el semáforo MCV de deuda estatal es una guía para que los estados analicen sus prioridades de gasto, además de si requieren políticas públicas que les permitan ampliar sus recursos disponibles para invertir más. Al mismo tiempo, puede mostrar que algunos estados, incluso después de cubrir el costo financiero de su deuda, sí tienen margen para invertir. En esos casos, el reto es ajustar su estrategia de gasto, priorizando proyectos de infraestructura sin dejar de atender compromisos inevitables como la nómina. En ese sentido, es necesario mencionar que la inversión pública no es cualquier gasto, pues financia proyectos con retorno financiero y social como carreteras, hospitales, transporte público y escuelas. Además, cuando se complementa con inversión privada, se convierte en un motor clave de crecimiento económico y generación de empleos de calidad. En última instancia, la decisión real está en cómo asignar los recursos disponibles entre gasto corriente (como nómina, operación del gobierno y programas sociales) y gasto en inversión, pues, cuando el costo financiero de la deuda aumenta y absorbe una mayor proporción del presupuesto, el margen para invertir se reduce. En ese escenario, los gobiernos enfrentan una disyuntiva: ajustar su gasto, o bien, fortalecer sus ingresos para recuperar espacio fiscal.

El nuevo semáforo: cómo entenderlo y por qué importa