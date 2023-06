@JorgeGCastaneda

Ya con datos más granulares. La diferencia final, de acuerdo con 99 por ciento de las actas contabilizadas en el PREP, fue de 8.6 por ciento, descontando votos nulos y para otros candidatos (no válidos). No es poco, y no disminuye el mérito de la 4T, pero no son ni remotamente los 15 o más puntos señalados por la mayoría de las encuestas previas o de salida.