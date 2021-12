Podemos asegurar sin temor a equivocarnos que este no es el fin de año que esperaba Santiago Nieto.

Podemos asegurar sin temor a equivocarnos que este no es el fin de año que esperaba Santiago Nieto. Ya hablamos en este mismo espacio sobre su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual surgió días después de su boda, y el escándalo que se ocasionó por los invitados a la misma, así como sus costos; también mencionamos que el ex titular había dicho que estaría un tiempo en silencio, reflexión y paciencia, pero esta semana tuvo que hablar, y no solo hablar sino defenderse. Le explico.

Esta semana el periódico Reforma informó que la Fiscalía General de la República había recibido una denuncia anónima por enriquecimiento ilícito en contra del ex titular de la UIF, esto derivado a que entre 2019 y 2020 compró una casa de 24 millones de pesos y un departamento de 8.2 millones de pesos, así como un terreno en Ciudad de México; la casa a través de un crédito hipotecario junto con su esposa y el terreno lo comparte con su hermana, y en Querétaro una casa con un valor de 1.6 millones de pesos. Ante esta situación, expuso a través de su cuenta de Twitter: “No hay nada qué esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP”. Hay quienes atribuyen esta investigación al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, ya que se ha mencionado que no mantienen buena relación.

Ahora pasemos a otra investigación, una que según el periódico El Universal realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora a cargo de Pablo Gómez, y va dirigida al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Según la investigación periodística, entre 2013 y 2021 el Fiscal obtuvo recursos que le permitieron en 2014 gastar 109 millones 775 mil 399 pesos en la compra de automóviles de lujo. Pero esto no es todo, sino que la investigación señala que también ha realizado transferencias bancarias internacionales a Estados Unidos y España y manejar montos millonarios en cheques y dinero en efectivo.

Ahora, si Usted le agrega que a la fecha el Fiscal no aceptó que su declaración patrimonial sea pública ni aceptó estar de acuerdo en hacer público su posible conflicto de interés, pues hace esta investigación más interesante.

Ante estas investigaciones, el Presidente expresó que considera que ambos son personas íntegras y honestas, pero que su gobierno no es tapadera de nadie y que considera necesario que se continúe con las investigaciones, también señalando que le generaba mucha sospecha la divulgación de las compras tanto de Nieto como de Gertz Manero en los medios que reportaron dichas investigaciones.

¿Qué le parece? Si bien es cierto una investigación arroja cantidades mucho mayores que otras, en ambas, las cantidades no son menores, estamos hablando de propiedades millonarias, que va en contra de la famosa austeridad republicana (ya sabe que nada dice austeridad como vivir en un palacio), uno ya salió a defenderse, el otro al momento en que se escriben estas líneas no ha hecho manifestación alguna, ¿será que el que nada debe nada teme? ¿A Santiago Nieto una boda le costó su puesto, será que 122 vehículos de lujo le costarán el puesto al Fiscal?

PD. Una tragedia lo sucedido en conocida institución bancaria ubicada en La Isla, en donde tres cobardes (padre e hijos) intentaron asaltar dicha institución bancaria y, al no poder hacerlo, terminaron con la vida de un trabajador de dicha institución. Todo el peso de la ley a esos cobardes.