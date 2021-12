$!Titulares anticorrupción del Gobierno federal, bajo investigación por enriquecimiento en los últimos años

Por su parte, el periódico Reforma dio a conocer una denuncia contra el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien adquirió en 25 meses, un total cuatro propiedades y un automóvil por valor de 40 millones de pesos.

Asimismo, el diario reveló varias transferencias bancarias superiores a los 4 millones de pesos cada una, 75 de ellas a Mercedes Gertz Loizaga -hija del titular de la FGR-, en una cuenta estadounidense, bajo el concepto de “abonos para gastos”.

Aunado a lo anterior, durante 2013, la UIF documentó que Gertz Manero recibió 4 millones de dólares en una cuenta del Bank of America y 37 mil 858 dólares por parte de la Universidad de las Américas A.C. El Universal afirma que Gertz Manero no ha permitido la difusión pública de su declaración patrimonial, ni ha hecho público si tiene conflictos de interés.

Por su parte, el diario Reforma publicó una investigación firmada por el periodista Roberto Zamarripa, en torno a una denuncia anónima presentada en la FGR el pasado 2 de diciembre, en contra de Santiago Nieto Castillo, quien siendo titular de la UIF, acumuló durante 25 meses, un total de cuatro propiedades y un automóvil por valor de 40 millones de pesos.

Según el citado rotativo, entre el 2019 y el 2020, Nieto Castillo compró una casa valuada en 24 millones de pesos y ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. Otra en Querétaro por 1.6 millones de pesos. Así como un departamento en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, con valor de 8 millones 200 mil pesos. También adquirió un automóvil marca Audi, con un valor de medio millón de pesos.

En el caso de la casa ubicada en la Ciudad de México, el ex funcionario federal señaló que fue adquirida mediante un crédito hipotecario suscrito entre él y su ahora esposa, Carla Humphrey Jordan, actual consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Asimismo, el rotativo indica que el vendedor del inmueble declaró haber recibido un pago de 28 millones 500 mil pesos, un 19 por ciento más de lo que confirmó públicamente la pareja. Respecto a la obtención del crédito, Nieto Castillo aseguró que el banco consideró sus ingresos como funcionario público.

Así como los obtenidos por sus actividades académicas, las recibidas como abogado litigante y consultor, así como contratos de arrendamiento y regalías como autor. Además, el ext titular de la UIF Mencionó que dichos ingresos fueron reportados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Nieto Castillo detalló que durante 20 años, él y su esposa realizarán pagos mensuales por una cantidad que no reveló. Sin embargo, el diario citó un estudio que simuló los cuatro créditos obtenidos por el ex funcionario federal, mismo que fue entregado a las autoridades, que arrojó un monto mensual de 313 mil pesos a pagar, el triple del salario que tenía como titular de la UIF.

Según recordó el propio diario Reforma, Nieto Castillo percibía en la UIF un sueldo neto de 107 mil 358 pesos y antes de 2018 su situación no era holgada. En octubre de 2017, cuando fue despedido de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) vivía de su ingreso como funcionario público. Estaba “sin dinero, sin trabajo y con deudas (yo vivía de mi sueldo de fiscal)”, según escribió en su libro ‘Sin filias ni fobias’, publicado en mayo del 2020.

Este mismo lunes 6 de diciembre, Nieto Castillo publicó un mensaje en su cuenta de la red socia Twitter, en el que aseguró que no tiene nada que esconder.

“Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP”, dijo.

“Soy un hombre de principios y valores que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. En eso consiste la Cuarta Transformación de este país y me voy a mantener en esta lucha. Esas son mis causas”, puntualizó el ex titular de la UIF. Por su parte, y hasta el momento, Gertz Manero no ha declarado nada.